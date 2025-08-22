2025年8月23日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年8月23日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
人のおごりに甘えると後悔する暗示。遠慮の気持ちを忘れずに。
仕事の付き合いが生活に影響しそう。うまく線引きを。
落とし物に注意。電車や車を降りるときにはしっかり確認！
しつこい勧誘には用心を。違和感があればその場を離れて。
金銭面に朗報あり。今日手にした情報は後で必ず役立つはず。
運気はやや低調。無理せず、周囲と歩調を合わせるのが吉。
目上の人と意見が対立しそう。根気よく対話すれば理解が得られるはず。
外向的な気分になれる日。新しい友達もゲットできる予感！
頭脳がさえる日。交渉事もすんなりとまとまるはず。
好調日。人の意見に流されず、自分の意思を貫くのがカギ。
あちこち動き回ると幸運に遭遇。にぎやかな場所は特に吉！
常識破りの行動が開運に。体裁は気にせず楽しんでみて。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
人のおごりに甘えると後悔する暗示。遠慮の気持ちを忘れずに。
11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
仕事の付き合いが生活に影響しそう。うまく線引きを。
10位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
落とし物に注意。電車や車を降りるときにはしっかり確認！
9位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
しつこい勧誘には用心を。違和感があればその場を離れて。
8位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
金銭面に朗報あり。今日手にした情報は後で必ず役立つはず。
7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
運気はやや低調。無理せず、周囲と歩調を合わせるのが吉。
6位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
目上の人と意見が対立しそう。根気よく対話すれば理解が得られるはず。
5位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
外向的な気分になれる日。新しい友達もゲットできる予感！
4位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
頭脳がさえる日。交渉事もすんなりとまとまるはず。
3位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
好調日。人の意見に流されず、自分の意思を貫くのがカギ。
2位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
あちこち動き回ると幸運に遭遇。にぎやかな場所は特に吉！
1位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
常識破りの行動が開運に。体裁は気にせず楽しんでみて。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)