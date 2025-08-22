「美人すぎるやん！」本田紗来、“大好きなお姉ちゃん”との誕生日ショット公開「どんだけ可愛い姉妹」
フィギュアスケート選手でタレントの本田紗来さんは8月21日、自身のInstagramを更新。姉妹で誕生日をお祝いしたショットを公開しました。
【写真】本田紗来の誕生日ショット
コメントでは、「2人とも可愛い〜」「2人とも天使ですか？」「どんだけ可愛い姉妹」「なんだこの可愛さわーーー」「紗来ちゃん美人すぎるやん！」「美少女姉妹から〜の美人姉妹」「ユニット組んでアイドルデビューしてください」「真凜ちゃん お誕生日おめでとう」と、絶賛の声が集まっています。
(文:鎌田 弘)
「真凜ちゃん お誕生日おめでとう」紗来さんは「お誕生日おめでとう！ いろんなことに怖がらず挑戦して、目標を掴み取るまで頑張れる真凜がこれからもずっと私の憧れであり誇りで、だいすきなお姉ちゃん！」とつづり、1枚の写真を載せています。食事の席で姉でフィギュアスケーターの本田真凜さんと並んで座る姿です。2人とも白いTシャツと黒いエプロンを身に着け、リラックスした表情を見せています。同日真凜さんが24歳の誕生日だったようで、「これからもずっと、真凜に特大の幸あれ〜」と祝福の言葉と共に幸せそうな姿を公開しました。
「地元関西に帰省中〜」自身のInstagramでプライベートショットをたびたび披露している紗来さん。4日には「地元関西に帰省中〜」と、抜群のスタイルが際立つ姿を公開しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
