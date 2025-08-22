a子、スタジオライブ『Down Summer Sessions』YouTube配信決定
a子が8月29日21:00より、オフィシャルYouTubeチャンネルにて『a子 Studio Live “Down Summer Sessions”』を配信することが決定した。
今回の配信では未発表曲含む全4曲を予定している。是非リアルタイムでa子のパフォーマンスを楽しんでほしい。
また、a子は10月より自身最大規模のツアー “Odyssey”の開催が決定している。10月19日に大阪・なんばhatch、10月24日に東京・Zepp Diver City(TOKYO)、さらに、追加公演で10月31日に台北・Legacy Taipeiにて初の台湾公演が行われる。こちらは現在チケット受付中。
＜a子 LIVE TOUR 2025 “Odyssey”＞
・2025年10月19日(日)
大阪・なんばhatch
開場 17:00 / 開演18:00
・2025年10月24日(金)
東京・Zepp Diver City(TOKYO)
開場 18:00 / 開演19:00
▼チケットリンク
https://linktr.ee/ako_Odyssey
※1人につき4枚までとなります。
※開場・開演時間は変更となる場合がございます。
※申込多数の場合は抽選となります。
※未就学児童入場不可
▼主催
YUMEBANCHI(大阪)/CREATIVEMAN PRODUCTIONS(東京)
▼企画・制作
IRORI Records
▼お問い合わせ
YUMEBANCHI(大阪) 06-6341-3525 <平日12:00〜17:00>
クリエイティブマン：03-3499-6669
＜a子 LIVE TOUR 2025 “Odyssey” in TAIPEI＞
2025年10月31日（金）Legacy Taipei
19:00 開場 / 20:00 開演
チケット価格：前売り一般：NT$1690 /障がい者割引：NT$800
当日券：NT$1890
https://offtimemusic.kktix.cc/events/ako2025
関連リンク
◆a子 オフィシャルサイト