a子が8月29日21:00より、オフィシャルYouTubeチャンネルにて『a子 Studio Live “Down Summer Sessions”』を配信することが決定した。

今回の配信では未発表曲含む全4曲を予定している。是非リアルタイムでa子のパフォーマンスを楽しんでほしい。

また、a子は10月より自身最大規模のツアー “Odyssey”の開催が決定している。10月19日に大阪・なんばhatch、10月24日に東京・Zepp Diver City(TOKYO)、さらに、追加公演で10月31日に台北・Legacy Taipeiにて初の台湾公演が行われる。こちらは現在チケット受付中。

▲2025年8月29日(金)21:00〜

＜a子 LIVE TOUR 2025 “Odyssey”＞

・2025年10月19日(日)

大阪・なんばhatch

開場 17:00 / 開演18:00 ・2025年10月24日(金)

東京・Zepp Diver City(TOKYO)

開場 18:00 / 開演19:00 ▼チケットリンク

https://linktr.ee/ako_Odyssey

※1人につき4枚までとなります。

※開場・開演時間は変更となる場合がございます。

※申込多数の場合は抽選となります。

※未就学児童入場不可 ▼主催

YUMEBANCHI(大阪)/CREATIVEMAN PRODUCTIONS(東京) ▼企画・制作

IRORI Records ▼お問い合わせ

YUMEBANCHI(大阪) 06-6341-3525 <平日12:00〜17:00>

クリエイティブマン：03-3499-6669

＜a子 LIVE TOUR 2025 “Odyssey” in TAIPEI＞

2025年10月31日（金）Legacy Taipei

19:00 開場 / 20:00 開演 チケット価格：前売り一般：NT$1690 /障がい者割引：NT$800

当日券：NT$1890

https://offtimemusic.kktix.cc/events/ako2025