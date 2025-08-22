５人組ロックバンド「Ａｑｕａ Ｔｉｍｅｚ」が、２４日にデビュー２０周年を迎える。９日に沖縄・那覇文化芸術劇場なはーとで行われた全国ツアーの千秋楽を取材し、５人に現在の心境を聞いた。

開演前の控室に顔を出すと真っ先に対応してくれたのは、会社員とミュージシャンの二刀流で奮闘するドラムのＴＡＳＳＨＩだ。「ファンの方から『２０年前は小学生でした。復活して、ライブに行けるようになって、うれしいです』と言われました。２０年と言えば、小学生が大人になる年月なんですよね」と感慨深げに語った。

キーボードのｍａｙｕｋｏは「２０年という年月を経て、５人がそれぞれ成長したなと思います」。筋力トレーニングに余念がないベースのＯＫＰ―ＳＴＡＲが「全国ツアーで地元の福島にも行けて良かった。身内が多くて緊張しました」と言えば、すかさずＴＡＳＳＨＩが「体を鍛えてマッチョになっているのに、メンタルは弱いままだよね」とツッコミを入れて、笑いを誘った。

一番、冷静なのはギターの大介だ。「デビュー２０年だけど、解散していたブランクが６年半あって、今は楽しく活動できている。年齢かな。若い頃の方が勢いがある分、メンバー同士でぶつかることもあった。みんな寛容になった。それがバンドとしていい状態になっているのかな」。年末までの期間限定での活動だが、「５年先、１０年先のプランを考えなくていいから、今の活動に集中できている」と語った。ボーカルの太志は「今がバンドとして一番いい。過去最高を更新していると思う。ガムシャラだった頃と違う。年を取ったけど、力の入れどころが分かってきた」と説明した。

今月３０、３１日に東京・有明の東京ガーデンシアター、９月２８日に兵庫・ＧＬＩＯＮ ＡＲＥＮＡ ＫＯＢＥで２０周年ライブを開催する。１２月２６、２７日には自身最大規模となる代々木第一体育館公演を予定している。（有野 博幸）