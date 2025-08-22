7人組女性アイドルグループ「アンスリューム」は22日、メンバー・夜雨かぐやが「心身の健康上の理由」で脱退することを公式サイトで発表した。

公式サイトは「夜雨かぐやに関するお知らせ」と題して更新され、「この度『夜雨かぐや』につきまして、本人の申し出により、本日2025年8月22日をもちましてアンスリュームを脱退となりました事をお知らせいたします」と発表した。

夜雨の脱退に伴い「9月16日(火)に発売を予定しておりましたアルバムは発売延期とさせていただきます」とし「発売時期につきましては後日改めてお知らせいたします」と伝えた。

また、今後の活動については「新メンバーを迎えて活動いたします」と明かし「新メンバーの加入までのライブは6人で精一杯取り組んでまいります」とした。

夜雨のコメントも掲載し「この度、心身の健康上の理由から、私自身が活動を続けていく事が難しいと判断し、脱退する決断をいたしました」と脱退理由を明かした。

謝罪の言葉とともに「短い期間ではありましたが、ステージに立ち、たくさんの方に出会い、応援の言葉や笑顔に支えられた時間は、かけがえのない宝物です。楽しいことも苦しいことも含めて、その全てが私にとって大切な経験になりました」と振り返った。

そして「これからはSNSを含め、すべての活動から離れることになりますが、ここでいただいたご縁と想いは決して忘れません。出会ってくださったファンの皆さんに胸を張れる人間でいれるよう自分自身を見つめ直し1から頑張ります。今まで本当にありがとうございました」などと記した。