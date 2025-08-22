俳優の千葉雄大（36）が22日、WEBラジオ「千葉雄大のラジオプレイ」（隔週金曜日配信）に出演。次回で最終回を迎える同番組について、心境を語った。

千葉は前回の放送で、「『千葉ラジ』があと2回で終了します」と発表。通算100回目の配信をもって終了する予定と説明し、「終わりますって言ったんですけど、正式に言うと無期限活動休止みたいな感じにしたいと思います」と明かしていた。

番組は2021年6月にスタート。この日の放送は99回目となり、次回のラストは生配信で届ける予定だという。「（自分の聞いていた）ラジオが終わるときの最終回ってめちゃくちゃ心づもりして僕は聞いてたんです。（このラジオも）そういうふうに聞いてくれる人はいるのかな？結構泣くんだよな最終回のラジオって」とリスナーの気持ちに寄り添うように語った。

一方で、通常通りの明るいトーンでファンからの質問に答えるなど、リスナーとの交流も大切に進行。番組の終盤には「ラジオが好きでこの企画を始めて。いまだにレギュラーを持てていないんですけども、ラジオプレイがレギュラーみたいな感覚になってきて。自分の中では居場所みたいになりました」と約4年にわたる番組への思いを口にした。

そして最後には「星に消えたコーナーもありましたが、最後まで生き残ったコーナーにも感謝したいと思います」と笑いを交えて締めくくった。