女優の福本莉子とＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳの八木勇征が２２日、都内で行われたダブル主演を務めた映画「隣のステラ」（松本花奈監督）の初日舞台あいさつに出席した。

普通の女子高生（福本）と、芸能人として人気を集める幼なじみ（八木）との恋愛を描いた物語。

福本は、かれんなノースリーブのロングドレス姿で会場を魅了し「ようやく皆さんにみていただけて、とってもうれしいです」と笑顔。八木も、本作初日を迎え「すごくうれしいですし、感謝の気持ちでいっぱいです」と感無量の表情を見せた。

タイトルにちなみ“今夏に隣に置きたいもの”について、福本は「水枕です。毎日使っていて、頭が冷えるのですぐ眠れるのでおすすめです」。八木は「棒状の氷嚢（ひょうのう）をロケで買ってもらい、この前ライブに持って行った。（会場の）冷凍庫にばっちり入れておいたのに、そのまま忘れて帰りました」と失態を白状し、「すみません！」と全力で謝罪した。

イベントには、福本の妹を演じた子役・泉谷星奈（らな）も登壇。福本が「星奈ちゃんがいると現場がぱっと明るくなる」と感謝すれば、八木は「劇中で星奈ちゃんが『昴（＝八木）と結婚する！』っていうセリフがあるんですけど、マジに受け止めていた。天使ですよ」と終始メロメロな様子だった。

共演の西垣匠、田鍋梨々花らも登壇した。