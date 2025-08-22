【近畿の天気】２３日（土）もまだ夏真っ盛りの猛暑　台風から変わった熱帯低気圧の影響で紀伊半島中心に傘の出番がありそう

夏休み最後の週末となるところも多い８月２３日（土）は、夏を名残惜しむかのような猛暑。屋外レジャーは熱中症に警戒が必要です。



近畿地方は夏の大平洋高気圧に覆われますが、四国のすぐ南には、台風１２号から変わった熱帯低気圧が居座る見込みです。湿った空気の流れ込む紀伊半島や、山沿いの地域を中心ににわか雨や雷雨があるでしょう。局地的に激しい雨の降る所もありそうです。全般に、前日よりは雲が広がりやすくなりますが、まだまだ強烈な日ざしが降り注ぎます。熱中症対策や、紫外線対策をしてお出かけください。





朝の予想最低気温は２５〜２８℃くらい、日中の最高気温は３３〜３８℃の所が多い見込みです。大阪や京都では、１０日連続の猛暑日予想です。また、２４日（日）も晴れて厳しい暑さ、京都は３９℃まで上がり、内陸部では４０℃近い危険な暑さの所がある見込みです。８月も終わりに近づいていますが、まだまだ夏真っ盛りの暑さとなるでしょう。２５日（月）ごろまで、この暑さのピークが続き、２６日（火）以降はほんの少しだけ、気温が下がります。とはいえ、３５℃以上の猛暑日はまだしばらくは続く見込みです。来週半ばは前線の影響で北部を中心に雨が降り、日本海側を中心に暑さが和らぐ見通しです。