8月22日は「はいチーズの日」なんです。最近では言う人が少なくなったかけ声ですが、いまの時代ならではの理由がありました。こだわりの写真の撮り方と合わせて取材しました。

8月22日は「はい、チーズ！の日」海外にもさまざまな掛け声が

山内あゆキャスター：

昔の写真撮影の掛け声といえば、「はい、チーズ！」でした。

ポテチルによると、「はい、チーズ！」の語源は、アメリカの写真撮影のかけ声「Say Cheese！」から来ているんです。「チーズ」というと口角が上がって笑顔に見えますよね。

1963年、チーズのCMで「はい、チーズ！」と言いながら写真撮影するシーンが登場したことで、全国的に「はい、チーズ！」が広がったそうです。

その他、海外ではさまざまな「はい、チーズ！」があります。

ドイツ

「Spaghetti（スパゲッティ）」

韓国

「キムチ」

中南米

「Whiskey（ウィスキー）」

写真映りが良くなる“ゴールデン角度”とは？

山内キャスター：

ここからは、スマートフォンで写真を撮るとき、写真写りがよくなるテクニックなどについて見ていきます。

写真を撮るとき、みなさんはどの方向を意識して映るようにしていますか？プロカメラマンの黒田智之さんによると、向きによって印象が変わるそうです。

まず、正面の上の方から撮影すると「かわいい」印象になり、下の方から撮影すると、「きれい・かっこいい」印象になるそうです。

これにはちゃんと理由があります。

▼上から撮影した場合

→目・頭が大きくなる

→幼く見えて「かわいい」印象に

▼下から撮影した場合

→小顔になる

→きれい、かっこよく見える印象に

▼横から撮影した場合

→立体感が出る

さらに、写真映りが良くなる“ゴールデン角度”というものがあるそうです。

【ゴールデン角度】

▼かわいい×優しい

・上に5cm（10度）

・右に5cm（10度）

▼かっこいい×優しい

・下に5cm（10度）

・右に5cm（10度）

さらに、首を10度傾けると、もっと写りが良くなるといいます。

スマホカメラは2倍で撮影がおすすめ！

山内キャスター：

スマホで実践できる、もう1つの簡単なテクニックです。

スマートフォンのカメラは広角レンズになっているので、普通のカメラモードで撮影すると等倍になってしまい、顔が歪みやすいそうです。

なので、2倍で撮影することで、カメラの圧縮効果で全体のバランスが崩れにくく、輪郭がスッキリとした印象になるので、2倍にして撮影するのがおすすめということでした。