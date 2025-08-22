人気のプロスポーツクラブの公式スーツを手掛けている、県内ブランドの「ポップアップストア」が長崎市に登場しました。

アミュプラザ長崎本館に22日、ポップアップストアをオープンした「WESTORY」。

スラックスやシャツなどを手掛ける「松浦市」「平戸市」「佐々町」の3つの縫製メーカーが、合同で立ち上げたブランドで、約80種類の生地からオーダーメイドのスーツを作ることができます。

実はこのブランド…。

（青木雄大アナウンサー）

「V・ファーレン長崎のオフィシャルスーツを販売しているブランドで、今回特別にお借りしました。

特長はストレッチが効いていて動かしやすいのと、ボタンには、V・ファーレンの名前が書いてあります」

サッカーJ2「V・ファーレン長崎」にオフィシャルスーツを提供。

今回のストアでは、選手や監督などが試合の移動時に着用しているスーツと同じものや、

色違いを購入することができます。

また クラブの公式マスコット「ヴィヴィくん」があしらわれたバッグの販売も…。

スラックスを作る際に出た、切れ端などを使っています。

（長崎市から）

「ヴェルカと、V・ファーレンを応援していて…」

（小学6年生）

「ヴィヴィくんのマークがついたバッグを買った。底板がついているので、パソコンを入れたりできるかなと思って買った」

（WESTORY 籾迫 伊知郎さん）

「地元のチームを地元の力でなんとか応援できればと、快適に過ごしてもらいたいという思いでやっている。メイドインジャパンよりも “メイドイン長崎” を打ち出しながら提供できれば」

ポップアップストアは今月末までで、30日にはヴィヴィくんも来場する予定だということです。