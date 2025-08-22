¡ÖË¡¤Î»ÙÇÛ¤Ê¤É½ÅÍ×¤Ê²ÁÃÍ¤ò¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¤â¡×Ë¡Ì³¾Ê¤¬TICAD¤Ë¤¢¤ï¤»Ë¡À©ÅÙÀ°È÷¤Ë´Ø¤¹¤ë¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à³«ºÅ¡¡¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤È¥¢¥Õ¥ê¥«½é¤Î¶¨ÎÏ³Ð½ñÄù·ë
²£ÉÍ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿TICAD¡á¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Ë¡Ì³¾Ê¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÈ¯Å¸¤ËÉ¬Í×¤ÊË¡À©ÅÙÀ°È÷¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ë¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
²£ÉÍ»Ô¤Ç21Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«½ô¹ñ¤ÈÆüËÜ¤ÎË¡Ì³¡¦»ÊË¡Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¶¨ÎÏ¶¯²½¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ÏË¡Ì³¾Ê¤¬¼çºÅ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤ä¥±¥Ë¥¢¡¢¥Ê¥ß¥Ó¥¢¤«¤éË¡Ì³¡¦»ÊË¡¤òÃ´Åö¤¹¤ëÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤¬»²²Ã¤·¡¢·ÐºÑÈ¯Å¸¤ä¤½¤ÎÎ¢¤ÇÁý²Ã¡¦Ê£»¨²½¤¹¤ëÈÈºá¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊË¡À©ÅÙÀ°È÷¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤Î¥Þ¥¹¥¦¥£»öÌ³¼¡´±¤Ï¡ÖµÞÂ®¤Ê·ÐºÑÈ¯Å¸¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÅê»ñ¤äÅÚÃÏ¡¢²ÈÂ²¤Ê¤É¤ò½ä¤ëË¡Åª¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£½¾Íè¤ÎºÛÈ½¼êÂ³¤¤Ç¤Ï·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤Î¤¬ÃÙ¤¯¡¢¸øÀµ¤ÊºÛ¤¤Ø¤Î¿®Íê¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÆüËÜ¤ÎADR¡áºÛÈ½³°Ê¶Áè²ò·è¼êÂ³¤òÎã¤Ë½Ð¤·¤Æ¡¢¡ÖºÛÈ½¤Ë¤è¤é¤Ê¤¤Ê¶Áè²ò·è¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÀèÎ©¤Á¡¢Ë¡Ì³¾Ê¤Ï¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢·ûË¡»ÊË¡¾Ê¤È¶¨ÎÏ³Ð½ñ¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¡Ì³¾Ê¤Ï¡¢1994Ç¯¤«¤é¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ê¤ÉÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤òÃæ¿´¤ËË¡À©ÅÙÀ°È÷»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«½ô¹ñ¤È¶¨ÎÏ³Ð½ñ¤òÄù·ë¤·¤¿¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
Ë¡Ì³¾Ê¤ÎÀîÊ¥ÉðÉ§¹ñºÝ²ÝÄ¹¤Ï¡ÖË¡¤Î»ÙÇÛ¤Ê¤É½ÅÍ×¤Ê²ÁÃÍ¤ò¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¤â¹¤²¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹ñ¤¬¤É¤ó¤Ê»Ù±ç¤òËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¥Ë¡¼¥º¤òÃµ¤ê¤Ê¤¬¤é¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£