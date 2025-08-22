TUY

写真拡大

熱帯低気圧 b

【画像】今後の天気

2025年8月22日19時5分発表　気象庁

22日18時の実況
種別    熱帯低気圧
大きさ    -
強さ    -
存在地域    南シナ海
中心位置    北緯17度20分 (17.3度)
東経120度10分 (120.2度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧    1004 hPa
中心付近の最大風速    15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速    23 m/s (45 kt)

23日6時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯17度20分 (17.3度)
東経117度40分 (117.7度)
進行方向、速さ    西 20 km/h (12 kt)
中心気圧    1002 hPa
中心付近の最大風速    15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速    23 m/s (45 kt)
予報円の半径    100 km (55 NM)

23日18時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯17度10分 (17.2度)
東経115度20分 (115.3度)
進行方向、速さ    西 20 km/h (11 kt)
中心気圧    998 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    130 km (70 NM)

24日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯17度30分 (17.5度)
東経111度05分 (111.1度)
進行方向、速さ    西 20 km/h (11 kt)
中心気圧    994 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    200 km (110 NM)

25日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    トンキン湾
予報円の中心    北緯18度10分 (18.2度)
東経108度05分 (108.1度)
進行方向、速さ    西 15 km/h (7 kt)
中心気圧    985 hPa
中心付近の最大風速    25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (70 kt)
予報円の半径    260 km (140 NM)

26日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    ベトナム
予報円の中心    北緯18度30分 (18.5度)
東経105度10分 (105.2度)
進行方向、速さ    西 15 km/h (7 kt)
中心気圧    994 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    330 km (180 NM)

27日15時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    ラオス
予報円の中心    北緯18度55分 (18.9度)
東経102度00分 (102.0度)
進行方向、速さ    西 15 km/h (8 kt)
中心気圧    1002 hPa
予報円の半径    440 km (240 NM)

■今後の天気

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

画像ありの記事を最初から
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2124736?display=1