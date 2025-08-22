【台風情報】日本の南西に発生した″台風のたまご″ はあすにも台風13号に発達か 最大瞬間風速35メートル予報 この後の勢力と進路を詳しく 今後の日本の天気を画像で 気象庁
熱帯低気圧 b
2025年8月22日19時5分発表 気象庁
22日18時の実況
種別 熱帯低気圧
大きさ -
強さ -
存在地域 南シナ海
中心位置 北緯17度20分 (17.3度)
東経120度10分 (120.2度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 1004 hPa
中心付近の最大風速 15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)
23日6時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯17度20分 (17.3度)
東経117度40分 (117.7度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 1002 hPa
中心付近の最大風速 15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)
予報円の半径 100 km (55 NM)
23日18時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯17度10分 (17.2度)
東経115度20分 (115.3度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (11 kt)
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 130 km (70 NM)
24日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯17度30分 (17.5度)
東経111度05分 (111.1度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (11 kt)
中心気圧 994 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 200 km (110 NM)
25日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 トンキン湾
予報円の中心 北緯18度10分 (18.2度)
東経108度05分 (108.1度)
進行方向、速さ 西 15 km/h (7 kt)
中心気圧 985 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 260 km (140 NM)
26日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 ベトナム
予報円の中心 北緯18度30分 (18.5度)
東経105度10分 (105.2度)
進行方向、速さ 西 15 km/h (7 kt)
中心気圧 994 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 330 km (180 NM)
27日15時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 ラオス
予報円の中心 北緯18度55分 (18.9度)
東経102度00分 (102.0度)
進行方向、速さ 西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 1002 hPa
予報円の半径 440 km (240 NM)
