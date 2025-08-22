全線運休が続くJR美祢線は、高速バス輸送システム＝「BRT」での復旧を目指すことになっていますが…22日、JRや自治体による「利用促進協議会」の臨時総会が開かれ、この会議を、今年度末で解散することが決まりました。



臨時総会は22日、長門市で開かれました。



JR美祢線は2023年の大雨で被害を受け、2年以上全線運休が続いています。



その復旧方法を巡っては、7日に知事と沿線3市長による協議が開かれ、鉄道よりも早く復旧でき、より利便性を高められるとして「高速バス輸送システム＝『BRT』での復旧を目指す」ことで意見が一致していました。





臨時総会では、秋ごろをめどに県と沿線3市が法定協議会を新たに設置し、BRTでの復旧を正式に決定し専用道路の区間などの具体的な議論を進めていくことを改めて確認しました。（JR西日本広島支社 飯田稔督支社長）「未来のために刷新感のあるBRTで1日でも早く実現したいと思っているし（今後は）地域の皆様と対話を積み重ねて実現してきたい」そして、法定協議会の設置に伴い、前回2010年に被災してからおよそ15年間にわたり、美祢線の利用者を増やすために取り組んできた「利用促進協議会」は、今年度末で解散することが決まりました。（美祢市 篠田洋司市長）「次のステップとして法定協議会のなかで利用促進策を講じていくということで、15年間、いろいろな方にお世話になったことを改めて感謝申し上げる」解散後は、法定協議会の場で、美祢線の利用促進についても話し合っていくということです。