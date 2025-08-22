使い終わったサラダ油やオリーブオイルなどを原料とする航空燃料＝SAF燃料。その製造や利用を広めようと日本航空と丸久が連携し岩国市のスーパーで油の回収が始まりました。



油の回収を始めたのは岩国市内の丸久グループのスーパー4店舗で、日本航空アスリート社員の加納虹輝選手も協力を呼びかけました。





SAF燃料は使い終わった食用油を原料とする航空燃料で従来の燃料より製造時のCO2排出量をおよそ80％削減できるとされています。日本航空は脱炭素化に向けた取り組みの一つとしてSAFの製造や利用を進めていて現在、国内のおよそ110拠点で食用油を回収しています。使い終わった油を家で専用のボトルに入れてスーパーに設置してあるボックスに流して回収します。専用のボトルは220円で購入できます。（日本航空アスリート社員 加納虹輝選手）「岩国市民みなさんの力を合わせて地球の環境問題に取り組むことが今後の未来につながると思う」（丸久 田中康男社長）「環境問題について関心を持ってもらってありがたい。使ったものを再利用する、そのパイプ役を担っていきたい」日本航空では今年度に全燃料のうちの1％を、また2030年度に10％をSAFに置き換えることを目指しています。