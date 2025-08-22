１１月、新たに誕生する広島のリーダー。どんな新しい風を吹き込むのでしょうか？

吉弘 翔アナウンサー「湯崎知事が知事選に立候補しないと発表しました。次の知事に期待することはなんでしょうか？街で聞きました」

まず多かったのは「子育て」に対する関心。子どもの進学や出産などでかかる費用の支援を求める声が多く聞かれました。

３０代男性「この前結婚したばかり（子どもは）２人くらいほしいです。出産したら子どもの出産費用だったり」

３０代女性「来年下の子が小学生に上がったりするんですけど、子どもの預け先とかができるといい。今の生活が変わった嫌だなと思うので現状維持かそれ以上がいい」

愛媛の大学に通う広島出身の男性は「人口減少」をチョイス。その理由は？

２０代男性「この街が好きだから（人口流出４年連続ワーストは）どうにかしてほしい」

そしてやはり期待するのは「経済」の立て直しです。

７０代男性「お金がどんどん回らないとだんだんみんなで疲弊していく。公共事業などの対策を１０年２０年なりの計画を立てて」

広島の未来はどう変わるのか…次の知事は１１月９日に決まります。