岩国に凱旋しているフェンシングの加納虹輝選手、いよいよ大会がはじまります。国内外から20歳以下の選手らが出場する加納虹輝杯が22日から岩国市で始まりました。



22日から3日間行われるフェンシング・エペ競技の大会加納虹輝杯には国内外の13歳から19歳までの選手およそ370人が出場しています。



この大会は岩国工業高校出身の加納虹輝選手が東京オリンピックで金メダルを獲得したことを記念し2022年から行われています。





ことしは台湾や中国、オーストラリア、イギリス、フィリピンなど様々な国と地域の選手が参加ししのぎを削っていました。（岩国工1年 高井秀選手）「加納先輩が見てくださっている大会で加納先輩の母校の自分がいい成績をとれるとうれしい」（加納虹輝選手）「コロナ禍以降、海外の選手は剣を交える機会が特にジュニアの選手は少なくなってしまったので日本で海外の選手とフェンシングの試合ができるのはいい機会になっている。大会もよかったし岩国もいいところだったよねと思ってもらえる大会にしたい」23日は17歳未満のカテゴリ「カデ」部門の決勝や車椅子フェンシングの試合が行われます。また24日・日曜日には加納虹輝選手のエキシビションマッチが行われる予定です。