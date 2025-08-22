佐藤健＆i-dleミヨンのインスタライブに反響続々「顔面偏差値高すぎる」「突然のスポに驚いた」
【モデルプレス＝2025/08/22】俳優の佐藤健が8月21日、自身のInstagramで生配信を実施。ガールズグループ・i-dle（アイドゥル）のミヨン（MIYEON）とコラボし、注目が集まっている。
【写真】佐藤健が初監督 i-dleミヨン出演のMV
佐藤は、ドラマ「グラスハート」（Netflix独占配信中）にて主演、そして共同エグゼクティブプロデューサーを務めた。同ドラマの劇中には、4人組バンド・TENBLANK（テンブランク）が登場するのだが、ミヨンは同バンドのMV「永遠前夜」に出演。同日、佐藤のYouTubeチャンネルにて「永遠前夜」がプレミア公開されたことを受け、2人はInstagramライブでコラボを実施した。
同MVで初監督を務めた佐藤は、この日の配信でミヨンに近況を質問。ミヨンは「新しいアルバムを準備しています。レコーディングとか。（発売日は）10月3日」と日本語で会話を繰り広げた。「それ（アルバム）が出たらまた日本に来て宣伝してくれますか？」と佐藤が質問するとミヨンは「はい！日本のアルバムです」とi-dle JAPAN 1st EP『i-dle』について答え、さらに日本でライブを行うと明言。この会話の流れからミヨンは「スポ（※情報解禁前のネタバレ）ですけど…『永遠前夜』好きだからカバーします」と明かし、佐藤は「マジで？」と驚きつつも「日本語で歌った？」と問いかけ、ミヨンは「はい！日本語で」と笑顔で返答していた。
ファンからは「『永遠前夜』のカバー楽しみ」「突然のスポに驚いた」「日韓の美男美女が見れて目の保養」「すごい世界線」「顔面偏差値高すぎる」「ミヨン、声まで可愛い」「ずっと日本語で会話できるのすごい」といった声が寄せられている。
1993年から現在まで書き継がれてきた、若木未生氏の不朽の名作「グラスハート」（幻冬舎コミックス刊）を映像化した本作は、これ以上ないくらいピュアで、最高にエモーショナルな青春音楽ラブストーリー。主演の佐藤自身が映像化を念願し、自ら企画した渾身の一作だ。（modelpress編集部）
◆佐藤健、ミヨンとインスタライブ
◆佐藤健とミヨンのインスタライブに反響
◆佐藤健主演「グラスハート」
