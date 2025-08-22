【訃報】シダックス創業者の志太勤氏が逝去
デスク「シダックス創業者の志太勤氏が90歳で亡くなったね」
志太勤・シダックス創業者
記者「高校生で大衆食堂の事業を始めることになってから、数々の事業を立ち上げ、困難や失敗にも諦めずに立ち向かった経営者魂がある人でした。社員食堂の給食事業、カラオケ事業でフードサービス産業を大きく成長させました。常に時代の変遷に素早く対応して事業を変化させていく経営観の人でしたね。次の時代に何が求められるのかを敏感に察知し行動し、挑戦魂も旺盛でした。社会人野球チームの運営や調布の深大寺で能の主催もしていました」
デスク「面倒見が良く懐の深い人だったね。志太さんを慕って事務所には若手を含めた多くの経営者がたくさん訪れていたね」
記者「はい。東京ニュービジネス協議会の第5代会長としても若手経営者をまとめ、幅広い人脈でしたね。いつもニコニコしているのが印象的で非常に人柄の良い経営者でした」
