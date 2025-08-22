SNSで知り合った中国人男性を名乗る人物からウソのもうけ話を持ちかけられ、福岡市の40代の女性が計2030万円をだまし取られました。



警察によりますと、ことし6月、福岡市の40代の女性のスマートフォンに、中国人男性だという人物から突然メッセージが届き、連絡を取り合うようになりました。



やりとりを続けていたところ、男から「インターネットショッピングで副業をして、もうけている」「あなたも稼ぎませんか」「客が購入する商品を肩代わりして、その1週間後に支払った額より少し多くお金がもらえる」などと、ウソのもうけ話を持ちかけられました。





男に紹介された運営サイトから商品を購入すると、サイト上で利益が出ているように表示されたということです。その後、「ショップで苦情が出ているため、 ショップが凍結される」「凍結を解除するにお金が必要」などと言われ、女性は7月から8月までに17回にわたり指定された口座に計2030万円を振り込み、だまし取られました。女性は男と電話でもやりとりして、世間話や仕事の話をする中で親近感を寄せていたといいます。しかし、利益を引き出せなかったことから警察に相談し被害が発覚しました。警察は「会ったことがない相手からのお金の要求やもうけ話はすべて詐欺」として、電話やメールでお金の話が出た場合はすぐに家族や警察に相談するよう呼びかけています。