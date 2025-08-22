¥ª¥È¥Ê¤Î½÷À¤Ø¤È¿Ê²½♡ ¥Ó¥¸¥å¤âÆâÌÌ¤âÈþ¤·¤¤¡Ú¶¶ËÜ´ÄÆà¡Û¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õÈþÍÆ»ö¾ð¤ËÇ÷¤ë
¤º¡¼¤Ã¤È»ä¤¿¤Á¤ÎÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó¤¬¡¢Ìó4Ç¯¤Ö¤ê¤ËRay¤Ë¹ßÎ×¡ª¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢´ÄÆà¤µ¤ó¤Î¿Ê²½¤·Â³¤±¤ëÈþ¤·¤µ¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÃÎ¤ë¤Ù¤¯¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õÈþÍÆ»ö¾ð¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤«¤é¤ª»Å»ö¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Þ¤Ç¡¢¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯♡
¶¶ËÜ´ÄÆà¤ÎÈþ¤òÆÉ¤ß²ò¤¯
¥ª¥È¥Ê¤Î½÷À¤Ø¤È¿Ê²½
µá°úÎÏ¤Î¤¢¤ëÆ·¤ËÆ©¤ÄÌ¤ë¤è¤¦¤Ê¤ªÈ©¡£¤º¡¼¤Ã¤È»ä¤¿¤Á¤ÎÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó¤¬Ìó4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥«¥Ð¡¼¥¬¡¼¥ë¤Ë¹ßÎ×¡£
10Âå¤Îº¢¤«¤é¤Î¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¾Ð´é¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ ô¥¤È¤·¤¿¥ª¥È¥Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê26ºÍ¤Î´ÄÆà¤µ¤ó¤Î¥Ó¥¸¥å¤ÈÆâÌÌ¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Þ¤¹¡ª
26ºÍ¤Î¥¤¥Þ¤ò¸ì¤ë
10Âå¡¢20ÂåÁ°È¾¤È¥¤¥Þ¤òÈæ¤Ù¤Æ¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡£
¤½¤Î¿Ê²½¤·Â³¤±¤ëÈþ¤·¤µ¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÃÎ¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢26ºÍ¤Î´ÄÆà¤µ¤ó¤Ê¤ê¤Î¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Topic FASHION¡¿¤ª¤è¤¦¤Õ¤¯
¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤±¤Ã¤³¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
10Âå¸åÈ¾¡Á20ºÍ²á¤®¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¹õ¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¥â¥Î¥È¡¼¥ó¥³¡¼¥Ç¤Ð¤«¤êÃå¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤ÏµÕ¤Ë¿§¤òÃå¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤â¥ª¥ì¥ó¥¸¤ä¥Ô¥ó¥¯¤Ê¤ó¤«¤Î¡¢ÌÀ¤ë¤á¥È¡¼¥ó¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤¿§♡ ¤Ç¤â¡¢Ç¯Îá¤ò½Å¤Í¤¿¤«¤é¤³¤Î¿§¤òÃå¤è¤¦¡¢¤³¤¦¸«¤é¤ì¤¿¤¤¤«¤é¤³¤ÎÉþ¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡£
¤â¤È¤â¤ÈÉþ¤òÁª¤Ö¤È¤¤Ï¡Ö¤³¤ì¡¢²Ä°¦¤¤¡ª¡×¤È»×¤¦¼«Ê¬¤ÎÄ¾´¶¤ò°ìÈÖÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Î»ä¤Îµ¤Ê¬¤¬¥«¥é¥Õ¥ë¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤ª»Å»ö¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤µ¤ó¤¬ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë°áÁõ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤³¤Ï¡¢Ç¯Îá¤È¤¤¤¦Í×ÁÇ¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
10Âå¤Ï¥ß¥Ë¾æ¤ä¥Ù¥¢¥È¥Ã¥×¤Î°áÁõ¤ÇÈ©¤ÎÏª½Ð¤ò²Ä°¦¤é¤·¤¯Ì¥¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¤È¤«¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Ç¥ª¥È¥Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤â¤Î¤¬Â¿¤á¡£
²þ¤á¤Æ¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤ª»Å»ö¤Î¤È¤¤ÏÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¸«¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬»ä¤Ë¤â¾¯¤·¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Topic BEAUTY¡¿ÈþÍÆ
26ºÍ¤Î¥¤¥Þ´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Æü¾Æ¤±¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¶²ÉÝ¡ª
10Âå¤Îº¢¤Ï¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¬¤ê¤Ç¡¢Æü¾Æ¤±»ß¤á¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡È¤Þ¤¡¤¤¤Ã¤«¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥¤¥Þ¤Ï»þ´Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¹¤°¤ËÅÉ¤êÄ¾¤·¤Þ¤¹¤·¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÆü»±¤ò¤µ¤·¤¿¤ê¡¢²Æ¤Ç¤âÄ¹¤½¤Ç¤òÃå¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥Þ¤Î¤¦¤Á¤«¤éÂÐºö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
20ÂåÁ°È¾¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¤ÆÈþÍÆ¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¤Á¤ó¤È¿©¤Ù¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤êÌ²¤ë¿Í´ÖÅª¤ÊÀ¸³è¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£
ÆÃ¤Ë¿çÌ²¤ÏÀÎ¤â¥¤¥Þ¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¤¥Ù¥Ã¥É¤Ë¤¤¤¤Ëí¡¢Éô²°¤Ï¿¿¤Ã°Å¤«¤ÄÌµ²»¡£
²¹ÅÙ¤È¼¾ÅÙ¤âÄ´À°¤·¤¿´°àú¤Ê¶õ´Ö¤Ç¿²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤· THE LAST NIGHT¡Ù
9·î5Æü¡Ê¶â¡ËÁ´¹ñ¸ø³«Í½Äê
¿Íµ¤·ÈÂÓ¥Û¥é¡¼¾®Àâ¤Î¼Â¼Ì±Ç²è²½¤ÎÂè2ÃÆ¡£¡È¥«¥é¥ÀÃµ¤·¡É¤ò½ª¤¨¤¿Ä¾¸å¡¢¿¹ºêÌÀÆü¹á¡Ê¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ë¤¬¤³¤ÎÀ¤¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥«¥é¥À¤òÃµ¤µ¤ì¤ëÂ¦¤Ë......¡£
¿¿ÌëÃæ¤ÎÍ·±àÃÏ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Á°ºî°Ê¾å¤Ë¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ç»É·ãÅª¤Ê¶²ÉÝ¤¬¥ë¡¼¥×¤¹¤ë¡£
¤Ï¤·¤â¤È¡¦¤«¤ó¤Ê¡ü1999Ç¯2·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£¶áÇ¯¤ÏÉñÂæ¡ØÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡Ù¤äÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¡£
½÷Í¥¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·Â³¤±¡¢¤½¤Î±éµ»ÎÏ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£9·î5Æü¤è¤ê¼ç±é±Ç²è¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤· THE LAST NIGHT¡Ù¤¬¸ø³«¡£
»£±Æ¡¿Junghyun Kim¡ÊTRON¡Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿¾ëÅÄË¾¡ÊKIND¡Ë¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿NAYA ¼èºà¡¦Ê¸¡¿À¯Ç¯ÈþÂå»Ò »£±Æ¶¨ÎÏ¡¿AWABEES
RayÊÔ½¸Éô ÊÔ½¸Ä¹ »³ËÜÈ¬½Å