　4児の父でタレントのユージ（37）が22日、自身のインスタグラムを更新。レストアでよみがえった自慢の“愛車”の詳細を公開した。

【写真】かっこよすぎる…革ジャンでキメたユージと“愛車たち”

　ユージは、2023年に購入した自身の愛車であるカワサキ『KZ1000Mk.II』を公開。同車はボロボロだったベース車をレストアしたもので、YouTubeなどでもその様子が公開されている。「Kawasaki KZ1000Mk.II GT-M　Built by BULLDOCK」というコメントとともに、愛車の『メルセデス・ベンツ Gクラス』と革ジャンを着た自身の3ショットのほか、バイクの全景、メーター回りやホイール・ブレーキ回りなどより詳細な写真も公開している。

　この投稿に「ユージさんカッチョ良いです!」「ユージパパ、なにしてもステキで、格好良いです」「カッコ良すぎですね。脱帽」「カッコ良すぎですね。脱帽」「やばっ　かっこよ」などのコメントが寄せられている。