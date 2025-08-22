ユージ、レストアした45年前“名車”公開 メーター回りなどより“詳細”な写真投稿に反響「カッコ良すぎですね。脱帽」
4児の父でタレントのユージ（37）が22日、自身のインスタグラムを更新。レストアでよみがえった自慢の“愛車”の詳細を公開した。
【写真】かっこよすぎる…革ジャンでキメたユージと“愛車たち”
ユージは、2023年に購入した自身の愛車であるカワサキ『KZ1000Mk.II』を公開。同車はボロボロだったベース車をレストアしたもので、YouTubeなどでもその様子が公開されている。「Kawasaki KZ1000Mk.II GT-M Built by BULLDOCK」というコメントとともに、愛車の『メルセデス・ベンツ Gクラス』と革ジャンを着た自身の3ショットのほか、バイクの全景、メーター回りやホイール・ブレーキ回りなどより詳細な写真も公開している。
この投稿に「ユージさんカッチョ良いです!」「ユージパパ、なにしてもステキで、格好良いです」「カッコ良すぎですね。脱帽」「カッコ良すぎですね。脱帽」「やばっ かっこよ」などのコメントが寄せられている。
