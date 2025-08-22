欧州株　小幅高、パウエル講演待ちのムード広がる
東京時間19:22現在
英ＦＴＳＥ100　 9302.58（-6.62　-0.07%）
独ＤＡＸ　　24307.87（+14.53　+0.06%）
仏ＣＡＣ40　 7946.59（+8.30　+0.10%）
スイスＳＭＩ　 12264.89（+23.22　+0.19%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:22現在
ダウ平均先物SEP 25月限　45003.00（+149.00　+0.33%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限　6404.50（+16.25　+0.25%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限　23269.75（+50.00　+0.22%）