欧州株 小幅高、パウエル講演待ちのムード広がる
東京時間19:22現在
英ＦＴＳＥ100 9302.58（-6.62 -0.07%）
独ＤＡＸ 24307.87（+14.53 +0.06%）
仏ＣＡＣ40 7946.59（+8.30 +0.10%）
スイスＳＭＩ 12264.89（+23.22 +0.19%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:22現在
ダウ平均先物SEP 25月限 45003.00（+149.00 +0.33%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限 6404.50（+16.25 +0.25%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限 23269.75（+50.00 +0.22%）
