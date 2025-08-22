ＥＣＢユーロ圏妥結賃金（第2四半期）

最新のデータによると、地域における賃金上昇圧力は依然として持続している

ユーロ圏の最新の妥結賃金データは第2四半期で3.95％となり、第1四半期の2.46％から上昇

2024年を通じて高い水準を維持していたECBは、第1四半期の緩和された圧力を受け、政策緩和に踏み切る可能性もある

しかし、最新の数字はECBの賃金動向予測（今年第2四半期3.4％）を上回っており、ECBの意向に完全に合致してはいない

ECBは、2023年に再び上昇した賃金圧力が緩和され続けているかどうかを継続的に監視

最新のデータは政策を抑制する要因となり、ECBは夏場を通じて政策を据え置く可能性が高い

ただし、今年全体では賃金動向予測は賃金圧力が3.2%になると推計している

