◇女子ゴルフツアー CATレディース第1日（2025年8月22日 神奈川・大箱根カントリークラブ 6652ヤード、パー72）

7アンダーの65で回った桜井心那（21＝ニトリ）が吉田弓美子をキャディーに起用しトップに立った。

吉田とはルーキーの頃に下部ツアーで知り合った。「一緒の組で回せていただくことが多くて、凄いかわいがってもらいました」。その縁でオフにディズニーランドに一緒に遊びに行くような親しい間柄になった。

異色のタッグは“軽いノリ”から始まった。

今季の開幕前に「めちゃ冗談でキャディーをやります？みたいな感じで言ったら“やるやる”って。“じゃあCATで”と。それで本当になっちゃった」とコンビ結成の経緯を笑顔で明かす。

ただ、実際に自分のバッグを担いでもらうと「普通に練習ラウンドの時とか緊張していました」と振り返る。相手はツアー通算7勝の実力者だけに「やっぱり凄い人なので。一緒に回ったときも凄いうまい記憶があった。そういう面でも尊敬している選手なので」と若干の戸惑いはあったが、いざ試合になると心配はいらなかった。

「めちゃ楽しかったです。終始笑わせてもらって。私は結構、ミスとか引きずるタイプなんですけど、弓美子さんはポジティブ思考なので“そんな気にしないで良いよ”みたいな雰囲気でした」と大先輩の気配りに感謝した。

今季はベスト10入りが1回と結果は出ていないが「力は凄くついていると思う。昨年の今頃とは全く違う。ゴルフもうまくなっている。一番はアプローチ。スイングもだんだん良くなって、パットもそろってきた」と手応えを口にする。

2年ぶりの5勝目に向けても「優勝に値するくらいの練習とか技術はつけてきていると思うので。全然いけると思います」と、吉田と二人三脚でゴールまで走りきる。