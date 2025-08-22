ゆずが8月27日にリリースする新曲「尤」（読み：ユウ）が、テレビアニメ『ポケットモンスター』の特別編『エピソード：メガシンカ』（テレビ東京系）主題歌に決定。本日公開された『エピソード：メガシンカ』の最新PV内にて、楽曲の一部も初公開された。

『ポケットモンスター』特別編『エピソード：メガシンカ』は、10月10日、17日、24日に放送。新曲「尤」は『エピソード：メガシンカ』主題歌、そして今年12月に開催される6年ぶりのアジアツアー『YUZU ASIA TOUR 2025 GET BACK Supported by ITOCHU』に向けて制作された楽曲だ。

箏奏者 中しまりんの楽曲「爛漫」をモチーフに、北川悠仁が作詩、北川とTeddyLoidが作曲を担当。箏を軸にした和テイストと現代デジタルサウンドを融合した、シリアスさを兼ね備えた疾走感あふれる音の弾き合い、そしてゆずの力強く高揚感のある歌の掛け合いが化学反応が起こし、新たなジャパンカルチャーを感じさせる楽曲となっている。

ゆずは現在放送中のテレビアニメ『ポケットモンスター』のオープニングテーマ「GET BACK」も担当しており、続投という形で再びタッグ。新曲「尤」は、来週8月27日にリリースされる7年ぶりのCDシングル『GET BACK』に収録されるほか、同日にデジタルシングルとしても配信される。

・ゆず コメント

メガボルテージ編に続き、テレビアニメ「ポケットモンスター エピソード：メガシンカ」でも主題歌を担当できること、そして、新たな楽曲で物語を盛り上げられることをとても嬉しく思います。

楽曲には、ロイとウルトの出会いや深まっていく絆、黄色いルカリオとのバトルを通じて強く成長していく姿のイメージを取り入れました。サウンドでは「GET BACK」に続き再びTeddyLoidくんとタッグを組み、箏を軸にした和テイストと現代デジタルサウンドの融合、そしてゆずの歌の掛け合いによる化学反応を目指しました。

アニポケの要素も取り入れながら、12月にゆずとして6年ぶりに開催するアジアツアーに向けた楽曲ということもテーマに置いて制作した楽曲になっています。僕たちも、アニポケの新たな出会いや熱いバトル、徐々に明かされていく真相に毎週ワクワクしています。この先もどんな物語が待っているのか、楽しみです！

テレビアニメ「ポケットモンスター エピソード：メガシンカ」と共に、新曲「尤」をぜひ楽しんでください！

（文＝リアルサウンド編集部）