本拠地ジャイアンツ戦

米大リーグ・パドレスのマニー・マチャド内野手は20日（日本時間21日）、本拠地ジャイアンツ戦に「3番・三塁」で出場し、3回にソロ本塁打を放った。チームは8-1で快勝。試合後、ダルビッシュ有投手への感謝を米記者に明かしていた。

2-0でリードする3回1死走者なし。マチャドは右腕ループが投じた内角への球を強振した。打球は左中間フェンスを超え、ブルペンに着弾。マチャドはダイヤモンドを回りながらブルペン方向へ手を上げ、何か合図を送っていた。

試合後、MLBネットワークのジョン・モロシ記者は自身のXでマチャドが明かした舞台裏を紹介。「マチャドは3回のホームラン後にパドレスのダグアウトを指差したのは、ユウ・ダルビッシュが試合前にくれた助言に感謝したんだと明かした。マチャドはダルビッシュをこれまでで最も賢いチームメートの1人だと語った」と敬意を示すジェスチャーだったと説明した。

マチャドはメジャー通算363本塁打の大砲。今季打率.294、77打点、21本塁打をマーク。8月は本塁打が出ていなかったが、ダルビッシュの助言でマチャドのバットが復調を見せた。



