服のテイストや形、メイクの色など...♡ 新人モデル3人が「パーソナルカラー」について学ぶ！
『SBC湘南美容クリニックpresents TGC AUDITION 2025』にてRay賞を獲得した新人モデルたち。今回は、自分自身に似あうものをマスターするために「パーソナルカラー専門サロン」を訪問！それぞれの魅力を最大限に引き出すために必要な3つの診断の様子をぜひチェックしてみて♡
Rayレギュラーモデルまでの道
THEME：自分に似あうものをマスターしよう！
『SBC湘南美容クリニックpresents TGC AUDITION 2025』にてRay賞を獲得した新人モデルが「Rayレギュラーモデル」をめざし、さまざまなスキルを学んでいく本連載。
今回は、 パーソナルカラー専門サロンを訪問！自分自身の魅力を最大限に引き出すために必要な3つの診断の様子をお届けします♡
「顔タイプ・骨格・パーソナルカラー」の3つの診断を体験！
服のテイストや形、メイクの色など、似あうファッションやメイクを見つけるために必要なさまざまな項目を教えてもらいました。
診断してくれたのは...
Ri color 表参道
韓国で経験を積んだスタッフが多数在籍するイメージコンサルティングサロン。お友だち同士で体験できるペア診断が人気なんだとか。
住：東京都港区北青山3-12-7 カプリース青山13F 1304
☎︎：070-5408-9800
営：10:00〜20:00（最終受付 18:00）
休：不定休
Instagram：＠ricolor_jp
顔タイプ診断®
顔立ちから服のテイストや髪型が学べる。顔タイプをマスターすれば、「なんか似あわない…… 」ってことがゼロになるかも！
Check! データ計測のため、顔の正面と横顔を撮影
Check! 撮影したデータをもとにフィードバック
顔の縦横比やパーツの配置、輪郭の形を計測して、「子ども顔かオトナ顔か」「曲線的か直線的か」を判断していくよ〜〜。
骨格診断
自分のスタイルを生かせる服の形や素材感、丈感を知れる診断。スタイルに自信がなくても、美スタイルはファッションで作れる！
Check! 全体的な全身のバランスをチェック
Check! 体のラインや肉づきなど、体の細部をくまなく見てもらうよ！
鎖骨や肩の骨の太さ、上半身の厚み、体のハリ感、ウエストの位置など体のバランスを総合的に判断して骨格のタイプを診断するよ！
パーソナルカラー診断
「ブルベorイエベ」さらに「春・夏・秋・冬」を診断。自分に似あう色を身につけると血色感が自然 になって美人度が上がるのです♡
Check! シルバーとゴールドの布をあわせて、「イエベorブルベ」を診断
Check! 全40種類の色布をあわせて、自分に似あうカラーを見つける！
イエベorブルベは、シルバーとゴールドの色布でわかる！正確な肌の色や血色感を判断するため、診断にはすっぴんで行くのがマスト。
3人の診断結果と自分に似あうベスト私服コーデを大発表♡
すべての診断が終了！
似あう服のテイスト、形、色をたっぷり学んだ3人。
診断後、今回学んだことを生かしたコーデを手持ち服で組んでもらいました♡
山口知花（22才）
ベストカラーはこれ！
「エレガント＆ブルベ夏なので、とにかく上品なキレイめスタイルが似あいます！
骨格がウェーブなのでサテンなどの柔らかい素材でフレアーシルエットのボトムがおすすめ」
スミレ（16才）
ベストカラーはこれ！
「ちょっぴり子ども顔のスミレさんは、白やパステルカラーなど透明感のあるカラーがぴったり。
全体的に骨格がきゃしゃなウェーブなので、トップスは、コンパクトなものが◎」
冨塚紫乃（17才）
ベストカラーはこれ！
「顔タイプ的に、とにかく甘いバレエコアな服が最適。さらに、パキッとカラーが似あうブルベ冬なので、ピンクがベスト。
ハリ感のある素材を選ぶとストレートは細見え確実！」
撮影／三つ葉ちひろ
Ray編集部 エディター 草野咲来