23日(土)は体温並みの猛暑のところも 最大限の熱中症対策を【これからの天気(22日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆23日(土)の天気
・上越地方
晴れる時間が長いものの、昼ごろからは山沿いを中心に所々で雨が降るでしょう。
最高気温は、34～36℃の予想です。
・中越地方
沿岸部は、おおむね晴れるでしょう。山沿いも日差しが届きますが、午後は所々でにわか雨がありそうです。
最高気温は、35℃前後まで上がるところが多いでしょう。
・長岡市と三条市周辺
強い日差しが照りつけて、広く体温並みの危険な暑さになりそうです。また、熱帯夜のところもありますので、昼夜問わず熱中症に警戒をしてください。
・下越：新潟市周辺と佐渡
一日を通してよく晴れるでしょう。早いペースで気温が上がり、朝のうちに気温が30℃以上になりそうです。
日中は、22日(金)より気温が上がり広く猛暑日になるでしょう。
・下越：村上市から聖篭町
朝から青空が広がるでしょう。
最高気温は、所々で35℃を超える予想で体に堪える暑さが続きそうです。
◆風と波
風・波ともに比較的穏やかでしょう。
◆熱中症情報
危険な暑さになるところがあり、引き続き【熱中症警戒アラート】が発表されています。
◆週間予報
24日(日)・25日(月)とも日差しが届き、厳しい残暑が続くでしょう。
一方、26日(火)・27日(水)は広く雨が降り風が強まるところもありそうです。とくに、27日(水)は大雨の可能性があり、注意・警戒が必要です。
◆23日(土)の北信越の天気
晴れ間の出るところが多く、あちらこちらで猛暑日になるでしょう。
ただ、午後は所々にわか雨があり、長野県では雷雨になることもありそうです。
23日(土)は、体温並みの猛暑のところがありそうです。最大限の熱中症対策をしてお過ごしください。
