これからの気象情報です。



◆23日(土)の天気

・上越地方

晴れる時間が長いものの、昼ごろからは山沿いを中心に所々で雨が降るでしょう。

最高気温は、34～36℃の予想です。



・中越地方

沿岸部は、おおむね晴れるでしょう。山沿いも日差しが届きますが、午後は所々でにわか雨がありそうです。

最高気温は、35℃前後まで上がるところが多いでしょう。



・長岡市と三条市周辺

強い日差しが照りつけて、広く体温並みの危険な暑さになりそうです。また、熱帯夜のところもありますので、昼夜問わず熱中症に警戒をしてください。



・下越：新潟市周辺と佐渡

一日を通してよく晴れるでしょう。早いペースで気温が上がり、朝のうちに気温が30℃以上になりそうです。

日中は、22日(金)より気温が上がり広く猛暑日になるでしょう。



・下越：村上市から聖篭町

朝から青空が広がるでしょう。

最高気温は、所々で35℃を超える予想で体に堪える暑さが続きそうです。



◆風と波

風・波ともに比較的穏やかでしょう。



◆熱中症情報

危険な暑さになるところがあり、引き続き【熱中症警戒アラート】が発表されています。



◆週間予報

24日(日)・25日(月)とも日差しが届き、厳しい残暑が続くでしょう。

一方、26日(火)・27日(水)は広く雨が降り風が強まるところもありそうです。とくに、27日(水)は大雨の可能性があり、注意・警戒が必要です。



◆23日(土)の北信越の天気

晴れ間の出るところが多く、あちらこちらで猛暑日になるでしょう。

ただ、午後は所々にわか雨があり、長野県では雷雨になることもありそうです。



23日(土)は、体温並みの猛暑のところがありそうです。最大限の熱中症対策をしてお過ごしください。