JO1 10thシングル「Handz In My Pocket」のトラックリスト公開！豆原一成主演映画の主題歌も

■収録曲「RUSH」の作詞に参加したBIGMAMAのMASATO KANAIによるライナーノーツも公開！

JO1が10月22日にリリースする10thシングル「Handz In My Pocket」のトラックリストを公開した。

タイトル曲の「Handz In My Pocket」は、“ポケット”という外側からは見えない内に秘めた自信やポテンシャルがテーマ。

また、豆原一成が主演する映画『富士山と、コーヒーと、しあわせの数式』の主題歌で、秦基博が書き下ろした先行配信中のバラード曲「ひらく」も収録される。

さらに、収録曲「RUSH」にはBIGMAMAでボーカルおよび作詞作曲を担うMASATO KANAIが作詞で参加。 MASATO KANAIによるライナーノーツも届いた。

今作のキャッチコピーは、「You‘ll never guess what’s in my pocket.表になった瞬間、ゲームは変わる」。

隠してきた感情、磨いてきた実力、まだ出していない可能性――。デビュー以来数々の挑戦を重ねてきた5周年イヤーのJO1は、記念すべき10枚目のシングル「Handz In My Pocket」を通じて、自らの無限の可能性と変化の瞬間を明らかにする。

収録される楽曲は、以前より強固になった音楽性とメッセージ、そしてリスナーが予想できない新しい魅力が盛り込まれ、多彩なジャンルを横断しながら、JO1は「私たちは今も進化中」という信念を今回のシングルを通して力強く証明する。

さらに、初回限定盤A、Bの付属DVDには、昨年開催された『JO1DER SHOW 2024 ‘WHEREVER WE ARE’』の兵庫公演から、ライブ映像が特別収録される。

■MASATO KANAIによるライナーノーツ

今この瞬間が人生のピーク。

そんなパフォーマンスとファイトを繰り返すうち、気づけば頂上に立っていた

――これは夢物語ではなく、なお駆け上がり続けるJO1のリアル。

まだまだ行ける、もっと行ける。

怒涛のRUSHで息切れ必至、彼らの潜在能力を、あなたの心を完全

燃焼させる一曲。

