¡¡ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE WOMEN¡ÊSV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤ÎSAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤¬22Æü¡¢¥Ûー¥à¥²ー¥à¥µ¥¿¥Çー´ë²è¤È¤·¤Æ¡ØÃæÅÄµ×Èþ¥·ー¥È¡Ù¤ò¼Â»Ü¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¡ØÃæÅÄµ×Èþ¥·ー¥È¡Ù¤Ï¡¢º£µ¨¤è¤êSAGAµ×¸÷¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÃæÅÄµ×Èþ»á¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤â¤È¤Ë¡¢´ë²è¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥·ー¥È¡£¡É°é»ù¡¢²È»ö¡¢»Å»ö¤ÈÆü¡¹´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë½÷À¤¿¤Á¤Ë¡¢À¤³¦¤ÈÀï¤¦½÷À¤Î»Ñ¤ò´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥·ー¥È¤Ï¡¢2025-26¥·ー¥º¥ó¤ÎSV¥êー¥°½÷»Ò¤Î»î¹ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ³«ºÅ¡£SAGAµ×¸÷¤¬SAGA¥¢¥êー¥Ê¤ò²ñ¾ì¤È¤·¤¿ÅÚÍËÆü³«ºÅ¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à¤Ë¡¢5ÁÈ10Ì¾¤ò¾·ÂÔ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½÷À±þ±ç¥·ー¥È¤ä¿Æ»Ò±þ±ç¥·ー¥È¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎËè²ó°ã¤¦¥Æー¥Þ¤È¤¤¤Ã¤¿3¼ïÎà¤Î¥Æー¥Þ¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢»î¹ç¤´¤È¤Ë¥Æー¥Þ¤Ë±è¤Ã¤¿¥Ú¥¢¤òÊç½¸¤¹¤ë¡£
¡¡³Æ»î¹ç¤Î°ìÈÌÈÎÇä³«»ÏÆü¤è¤êÀìÍÑ¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¿½¹þ¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¡¢¼õÉÕ½ªÎ»¸å¤ËÃêÁª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ºÂÀÊ¤Ï1³¬¤ÎÇ®¶¸¥·ー¥ÈA¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡½é²ó¤Ï10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëSV¥êー¥°½÷»ÒÂè2ÀáGAME1 ¥¯¥¤¥ó¥·ー¥º´¢Ã«Àï¡£¡Ø½÷À±þ±ç¥·ー¥È¡Ù¤ò¥Æー¥Þ¤Ë½÷À¤Î2¿ÍÁÈ¤ò5ÁÈ¡¢¹ç·×10Ì¾¤ò¾·ÂÔ¤¹¤ë¡£¡Ê½÷À1Ì¾°Ê¾å¤Ç¤â²Ä¡Ë8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¼õÉÕ³«»Ï¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü²þ¤á¤ÆÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
