クインシーズ刈谷が2025-26シーズンの背番号を発表！
大同生命SV.LEAGUE WOMENのクインシーズ刈谷が22日、2025-26シーズンの選手背番号をクラブ公式サイトで発表した。
今季新加入したオポジットのダニエル・カッティーノは10番、ミドルブロッカー（MB）のマリー・シェルツェルは14番、アウトサイドヒッターのソフィア・クズネツォワは17番を、そしてセッター（S）でコーチも兼任するヌットサラ・トムコムは13番を着用することが明らかとなった。
また昨季から背番号を変更した選手はMBの横田紗椰香やSの佐藤彩乃、リベロ立石優華の他、MB北川美桜など昨季に内定選手として加入した選手を加えた計9名だ。
■クインシーズ刈谷 2025-26シーズン背番号
1.鴫原ひなた
3.髙佐風梨
4.笠井季璃
5.横田紗椰香（背番号変更）
6.加地春花
7.舟根綾菜
8.佐藤彩乃（背番号変更）
9.長野有紗
10.ダニエル・カッティーノ（新加入）
12.中村悠（背番号変更）
13.ヌットサラ・トムコム（新加入）
14.マリー・シェルツェル（新加入）
15.立石優華（背番号変更）
16.吉永有希
17.ソフィア・クズネツォワ（新加入）
18.三留汐利（背番号変更）
19.岩島由佳
20.北川美桜（背番号変更）
21.中田藍美（背番号変更）
22.西川凜（背番号変更）
23.山内志織（背番号変更）