大同生命SV.LEAGUE WOMENのクインシーズ刈谷が22日、2025-26シーズンの選手背番号をクラブ公式サイトで発表した。

今季新加入したオポジットのダニエル・カッティーノは10番、ミドルブロッカー（MB）のマリー・シェルツェルは14番、アウトサイドヒッターのソフィア・クズネツォワは17番を、そしてセッター（S）でコーチも兼任するヌットサラ・トムコムは13番を着用することが明らかとなった。

また昨季から背番号を変更した選手はMBの横田紗椰香やSの佐藤彩乃、リベロ立石優華の他、MB北川美桜など昨季に内定選手として加入した選手を加えた計9名だ。

■クインシーズ刈谷 2025-26シーズン背番号

1.鴫原ひなた

3.髙佐風梨

4.笠井季璃

5.横田紗椰香（背番号変更）

6.加地春花

7.舟根綾菜

8.佐藤彩乃（背番号変更）

9.長野有紗

10.ダニエル・カッティーノ（新加入）

12.中村悠（背番号変更）

13.ヌットサラ・トムコム（新加入）

14.マリー・シェルツェル（新加入）

15.立石優華（背番号変更）

16.吉永有希

17.ソフィア・クズネツォワ（新加入）

18.三留汐利（背番号変更）

19.岩島由佳

20.北川美桜（背番号変更）

21.中田藍美（背番号変更）

22.西川凜（背番号変更）

23.山内志織（背番号変更）

