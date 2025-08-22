（村上真惟記者 8月22日）

「午後2時過ぎの万博会場、強い日差しが照り付けています。皆さん日傘をさしたり、扇風機を使ったり、暑さをしのぎながら列に並んでいます」

【写真を見る】「あいち･なごやフェスタ in EXPO」始まる 2026年のアジア・アジアパラ競技⼤会や名古屋の魅力などをPR【大阪･関西万博】

開幕4か月が過ぎた大阪・関西万博。8月22日から3日間「あいち・なごやフェスタ in EXPO」を開催します。



成功を収めた2005年の愛・地球博から20年。節目を迎えたことのお知らせと、来年、愛知・なごやで開催予定のアジア・アジアパラ競技大会のPRをします。

22日午後に行われたオープニングセレモニー。駆け付けたのはヴァイオリニストの葉加瀬太郎さんです。葉加瀬さんはアジア大会に向けて楽曲を書き下ろしました。

タイトルは「祝祭交響曲～あいち・なごやスポーツ応援ソング」。愛知県の大府市民ら60人で結成された弦楽器と合唱のグループとともに演奏しました。



（ヴァイオリニスト 葉加瀬太郎さん）

「今回はアジア大会ということで、スケールの大きな楽曲をとオーケストラを使って。自分でもとても気に入っている曲です」

きょうのセレモニーには約2000人が集まり、愛知県の大村知事と名古屋市の広沢市長もかけつけました。



（愛知県 大村秀章知事）

「来年9月、10月がアジア大会とアジアパラ大会なので、ぜひ葉加瀬さんの楽曲をいただいて、しっかり盛り上げていきたい」

名古屋ブースで「ガチャガチャ」1回無料

このほか会場「EXPOメッセ WASSE」では、市町村ごとに魅力を発信するブースも設けられていました。

名古屋市のブースでは、なごやめしのミニチュアや、名古屋にまつわるグッズのガチャガチャを1回無料で回すことができます。

（大阪市内から）

Ｑ．何が出ましたか？

「小倉トーストかな、かわいい。よかったです」



（大阪市内から）

「味噌煮込みうどんだって」

Q.ガチャガチャやってみてどう？

「楽しかった」

また愛知県西尾市の名産「抹茶」がふるまわれました。



（村上真惟記者）

「抹茶がとっても濃くておいしい。外は暑いですが冷たくて生き返ります」



「あいち・なごやフェスタ in EXPO」は8月24日まで開催されます。