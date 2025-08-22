ガバッと着るだけ → 即こなれる！【グローバルワーク】40・50代の1軍！「主役級トップス」

コーデがシンプルになりがちな夏は、1枚でパッと華やぐトップスがあると重宝しそうです。そこでおすすめしたいのが【グローバルワーク】のチュールトップス。軽やかな素材感でフェミニンなムードが漂い、着回しの利くカラー展開も魅力です。ガバッと着るだけでサマになるトップスは、大人コーデの1軍として活躍してくれるかも。

ふんわりエアリー素材でフェミニンなムードに

【グローバルワーク】「チュールドッキングプルオーバーノースリーブ」\3,490（税込）

ふわっとエアリー感をまとったチュールが、女性らしさを引き立ててくれるトップス。カットソーにチュールがドッキングされているので、1枚でレイヤード風の今っぽコーデに仕上がります。ほんのりとした透け感とノースリーブのヘルシーな肌見せで、涼しげかつ上品な着こなしに。ブラック・ライトグレー・ブラウンの全3色展開。

柄パンツと合わせてコーデのマンネリ打破

縦ラインが強調されるプリーツパンツを合わせると、リラックス感がありながらも上品な着こなしに。カットソーだけタックインすればこなれ感UP！ ふわっと広がるチュールとニュアンス感のある柄パンツでマンネリ打破できそうです。

writer：Emika.M