『ポケモン』3週連続で特別編「エピソード：メガシンカ」10月放送 新キャラ登場！PV公開で主題歌はゆず
テレビアニメ『ポケットモンスター』（公式略称：アニポケ テレビ東京系 毎週金曜 後6：55〜）が、10月10日（金）より3週連続で特別編「エピソード：メガシンカ」を放送することが発表された。全3話の放送日とサブタイトルが解禁され、ビジュアル、PVが公開された。
【画像】マジか！新キャラの女の子 公開された『ポケモン』場面カット
公開されたビジュアルでは、ミアレシティのプリズムタワーを背に、メガリングを装着したロイとウルトが並んで描かれている。背景には鋭い眼光でこちらを見つめる黄色いメガルカリオや、ミアレシティの住人であるマチエールの姿が。
ロイとウルトとどのように出会うのか、期待が高まる内容で、また、鎧をまとった謎の男の姿も確認でき、気になる点が盛りだくさんのビジュアルになっている。
加えて、「エピソード：メガシンカ」のPVも公開。映像内ではロイとウルトの出会い、黄色いルカリオとのバトルシーンなどを観ることができ、「エピソード：メガシンカ」はロイとウルトがメガシンカを習得するまでを描く過去の物語であることが明かされている。黄色いルカリオとのバトルやビジュアルにも描かれているマチエール、彼女と一緒にいるニャスパー・もこおの姿も映っており、ゲームファンも必見の映像になった。今明かされる、黄色いルカリオ、そしてメガシンカとの出会いを見ることができる。
また、「エピソード：メガシンカ」の主題歌「尤」（読み方：ゆう）を歌うのは、メガボルテージ編のオープニングテーマ「GET BACK」に引き続き「ゆず」に決定。楽曲の一部は、「エピソード：メガシンカ」最新PV内で最速解禁されている。
■放送情報
10/10（金）「ロイ ――修行」
10/17（金）「ウルト ――最強」
10/24（金）「メガシンカ ――絆」
【ゆず コメント】
メガボルテージ編に続き、テレビアニメ「ポケットモンスター エピソード：メガシンカ」でも主題歌を担当できること、そして、新たな楽曲で物語を盛り上げられることをとても嬉しく思います。
楽曲には、ロイとウルトの出会いや深まっていく絆、黄色いルカリオとのバトルを通じて強く成長していく姿のイメージを取り入れました。サウンドでは「GET BACK」に続き再びTeddyLoidくんとタッグを組み、箏を軸にした和テイストと現代デジタルサウンドの融合、そしてゆずの歌の掛け合いによる化学反応を目指しました。
アニポケの要素も取り入れながら、12月にゆずとして6年ぶりに開催するアジアツアーに向けた楽曲ということもテーマに置いて制作した楽曲になっています。
僕たちも、アニポケの新たな出会いや熱いバトル、徐々に明かされていく真相に毎週ワクワクしています。この先もどんな物語が待っているのか、楽しみです！
