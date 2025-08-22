『ポケモン』リコの祖母・ダイアナ帰還！カルボウVSウインディ 第108話あらすじ＆場面カット
アニメ『ポケットモンスター』（公式略称：アニポケ テレビ東京系 毎週金曜 後6：55〜）第108話「ダイアナ・カムズ・バック！！！！」あらすじ＆先行場面カットが公開された。
【画像】カルボウVSウインディ！公開された『ポケモン』場面カット
29日放送の第108話は、リコの祖母・ダイアナが久しぶりに船に帰ってきた！ダイアナがつかんだ新たな情報は、ラクリウムを完全に消し去る方法…！？
そして、リコのカルボウを鍛えるために、リコとダイアナでバトルすることに！同じほのおタイプのウインディに、カルボウはどう挑むのか―！？
■第108話あらすじ
リコの祖母・ダイアナが久しぶりに船に帰ってきた！ダイアナがつかんだ新たな情報は、ラクリウムを完全に消し去る方法…！？そして、リコのカルボウを鍛えるために、リコとダイアナでバトルすることに！同じほのおタイプのウインディに、カルボウはどう挑むのか―！？
【画像】カルボウVSウインディ！公開された『ポケモン』場面カット
29日放送の第108話は、リコの祖母・ダイアナが久しぶりに船に帰ってきた！ダイアナがつかんだ新たな情報は、ラクリウムを完全に消し去る方法…！？
そして、リコのカルボウを鍛えるために、リコとダイアナでバトルすることに！同じほのおタイプのウインディに、カルボウはどう挑むのか―！？
■第108話あらすじ
リコの祖母・ダイアナが久しぶりに船に帰ってきた！ダイアナがつかんだ新たな情報は、ラクリウムを完全に消し去る方法…！？そして、リコのカルボウを鍛えるために、リコとダイアナでバトルすることに！同じほのおタイプのウインディに、カルボウはどう挑むのか―！？