八木勇征、キャストを巻き込み福本莉子へサプライズ 舞台あいさつ直前に仕込み「え？全く気付かなかった！」
俳優の福本莉子、FANTASTICSの八木勇征が22日、都内で行われた映画『隣のステラ』初日舞台あいさつに登壇した。最後には、八木から福本へ感謝を込めたサプライズが行われた。
【全身ショット】まるで王子様＆お姫様な八木勇征と福本莉子
舞台あいさつには2人のほか、同作に出演する倉悠貴、横田真悠、西垣匠、田鍋梨々花、浜野謙太、泉谷星奈、そして松本花奈監督も登壇。八木とW主演を務める福本は、公開初日を迎え「とってもうれしいです！朝からいろんな番組で電波ジャックさせていただいたのですが、その時にも駆けつけて来てくださった方もいて。一緒に映画を盛り上げてくださっているのはすごくうれしいです」と語った。
先日行われた完成披露舞台あいさつでは、福本と八木が観客へサプライズを仕掛けたが、きょうの舞台あいさつでは、八木がキャスト一同を巻き込み、福本へ感謝を込めたサプライズを企画。その一部始終を収めたサプライズ動画が、スクリーンに投影された。
福本と一緒に映っている動画内で、本人には気づかれないように福本への感謝のメッセージをカメラに見せるというもの。きょうの舞台あいさつ直前に仕込まれた動画を見た福本は「え？全く気付かなかったです！」とびっくり。八木は「これもうドッキドキですよ！」と振り返り、「スタッフ・キャスト含めて、莉子ちゃんの明るさや笑顔に助けられたので、そんな感謝の気持ちを込めました」と語る。
福本は「本当にたくさんの方に支えられてこの日を迎えたので…こんなサプライズがあると思っていなかったので、めっちゃうれしいです！」と笑顔で喜びを伝えた。
本作は、『別冊フレンド』（講談社）で連載中の餡蜜による同名漫画が原作。物語は、スター街道を駆け上がる若手俳優・昴（八木）と、その幼なじみである女子高生・千明（福本）を中心に展開する。かつては自然体で一緒にいたふたりだが、“芸能人と一般人”という立場の違いから、少しずつ距離を感じ始める。そんなもどかしくも純粋な青春の恋模様を描いた作品となっている。
