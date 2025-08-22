バイオリニスト高嶋ちさ子（56）が、22日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日SP」（後6・50）に出演し、特殊詐欺の未遂未遂の裏話を語った。

昨年大みそかの特番で、自身が特殊詐欺に加担している容疑がかけられているとの電話を受け、結果的にそれが特殊詐欺の手口であることが判明したと告白。「被害届を出したから今は大丈夫だけど。めちゃくちゃ怖かった」と打ち明けていた。

しかし、転んでもただでは起きない高嶋。被害に遭いやすいタイプを警察に聞いたという。「その後、警察関係者の方から私の特殊詐欺に遭った話を聞いて、“ぶっちゃけどういう人が特殊詐欺に遭いやすいんですか？”と言ったら、“怒らないで聞いて下さいね。おしゃべりな人。自分だけはというSっ気の強い人。この2つ”と言われて、ドンピシャなんだよ」。スタジオには笑いが起きた。

高嶋は「1聞かれて10答えるタイプだから。何でも自分のことを」と自己分析。「私も湾岸署のタナカさん（を名乗る詐欺グループ）とやりとりしたけど、タナカさん、凄く楽しかったと思う。時々、笑いも入れたりして」と、ぶっちゃけていた。