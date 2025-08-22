浜辺美波、美脚披露 アムステルダムでの写真集オフショット公開「美しすぎる」「スタイル抜群」
【モデルプレス＝2025/08/22】女優の浜辺美波が8月22日、自身のInstagramを更新。5年ぶりとなる写真集『25（ニジュウゴ）』（講談社）の撮影時のものとして、美しい脚が際立つアムステルダムでのショットを公開した。
【写真】浜辺美波、アムステルダムで美脚披露
浜辺は「本日8月22日より写真集『25』が発売となりました」「今回はオランダ アムステルダムにて撮影させていただきました」とコメントし、アムステルダムの石畳の街並みで美しい脚が際立つ姿を披露した。
黒いワンピースを着用したシックなスタイリングが印象的で、「絵本の中に飛び込んだような街並みが美しくて、街を歩いているだけで目に入る景色に心がキラキラしました」と撮影時の感動を語っている。また「前作の写真集『20』から5年、なんとまぁあっという間でした」と5年ぶりの写真集発売への思いも明かしている。
この投稿に、ファンからは「美脚すぎる」「写真集楽しみ」「美しすぎる」「スタイル抜群」「25歳おめでとう」「素敵な写真集ですね」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

◆浜辺美波、美しい脚際立つアムステルダムショットを披露
