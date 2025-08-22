カップルクリエイターえいしとさなです。久々密着2ショット反響「ラブラブで尊い」「目の保養」
【モデルプレス＝2025/08/22】カップルクリエイターのえいしとさなです。のさなが21日、自身のInstagramを更新。恋人のえいしとの久しぶりの2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】美男美女カップルクリエイター、久々ラブラブ2ショット
SNSでのラブラブな動画が人気を集めるえいしとさなです。の2人。さなはストーリーズにて「久しぶりの2ショットを何枚か」と自身の投稿を引用。投稿では「顔がタイプすぎて毎日拝めてます もちろん性格もだいっすき」とえいしと寄り添った2ショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「仲良しで癒される」「素敵なカップル」「惚気が微笑ましい」「羨ましすぎる関係」「ラブラブで尊い」「目の保養」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】美男美女カップルクリエイター、久々ラブラブ2ショット
◆えいしとさなです。久々2ショット公開
SNSでのラブラブな動画が人気を集めるえいしとさなです。の2人。さなはストーリーズにて「久しぶりの2ショットを何枚か」と自身の投稿を引用。投稿では「顔がタイプすぎて毎日拝めてます もちろん性格もだいっすき」とえいしと寄り添った2ショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「仲良しで癒される」「素敵なカップル」「惚気が微笑ましい」「羨ましすぎる関係」「ラブラブで尊い」「目の保養」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】