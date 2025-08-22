ピーチ・アビエーションは、国内線を対象とした「旅フェス」第4弾を、8月22日正午から28日まで開催する。

搭乗期間は9月11日から12月26日まで。ミニマム運賃で、燃油サーチャージなし、諸税や空港使用料、支払手数料は別途必要となる。手荷物の預け入れや座席指定料金は含まれていない。片道最低運賃は以下の通り。

「旅フェス」は5週連続で開催する。

・大阪/関西発着

奄美（3,000円）、長崎（3,190円）、仙台（3,590円）、宮崎（3,690円）、福岡・鹿児島（3,990円）、沖縄/那覇・石垣（4,990円）

・東京/成田発着

奄美（3,000円）、札幌/千歳（4,190円）、福岡（4,890円）、沖縄/那覇（5,790円）、石垣（6,690円）

・名古屋/中部発着

沖縄/那覇（4,690円）、札幌/千歳（5,090円）

・札幌/千歳発着

仙台（4,190円）、福岡（5,690円）

・福岡発着

福岡〜沖縄/那覇線（3,290円）、福岡〜石垣線（4,490円）

複数のセール・キャンペーンの適用条件に同時に合致した場合、適用される運賃の中で最安となる運賃とその条件が適用される。