INORANが、9月24日にリリースするニューアルバム『ニライカナイ -Rerecorded-』より、リード曲「Determine」を8月27日に先行配信する。

本作は、2007年にリリースされたソロ4thアルバム『ニライカナイ』をリレコーディングしたもの。先行配信される「Determine」は、18年前に発表されたオリジナルバージョンの面影を残しながらも、現代版へとアップデートされている。冒頭のアコースティックギターから徐々に加速していく力強いサウンドは、オリジナルよりもさらにロック感を増し、進化したINORANのボーカルが心地よく混ざり合うエモーショナルな楽曲となっている。

また、INORANは本作品の制作初期に“ルーツに戻ることで、また新しい冒険への扉が開く”と語っており、その言葉通り新たな未来へと踏み出そうとする強い想いを封じ込めたような一曲になっているという。

なお、アルバム発売後の9月27日からは、本楽曲の名を冠したライブツアー『INORAN TOUR Determine 2025』がスタート。チケットは、現在各プレイガイドにて先行受付中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）