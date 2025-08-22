充分な動力性能 調整域の広い回生ブレーキ

電動になって復活した、ルノー4（キャトル）。動力性能は、同クラスのバッテリーEVに期待するものへ過不足ない。0-100km/h加速は8.6秒と充分で、プラットフォームをともにする新しい5（サンク）へ0.4秒遅れる程度。追い越し加速も不満なく活発だ。

ステアリングホイール裏のパドルで強さを選べる、回生ブレーキも美点。惰性走行へ近い状態から、ブレーキペダルを踏まずに止まれるワンペダルドライブまで、複数段階に調整できる。これは、ハッチバックの5にも欲しい機能だろう。



ルノー4 E-テック・コンフォートレンジ・アイコニック（英国仕様）

ブレーキペダルは、踏み始めで若干敏感ながら感触はソリッド。タイヤの影響か、急ブレーキ時の制動距離は5ほど短くないようだが。

市街地での扱いやすさはクラストップ。手元のボタン1つでアクセルレスポンスを選べるが、コンフォート・モードでも速度管理しやすい。現在は150psでシングルモーターの前輪駆動のみながら、リアに2基目のモーターを積んだ四輪駆動版も控えている。

5とは違う個性 しっとり落ち着いた身のこなし

サスペンションは5より柔らかめで、ステアリングホイールの反応も、切り始めで少し穏やかな様子。微妙な違いではあるものの、全高は高く重心位置が上昇し、プロポーションも違うため、個性はしっかり異なる。

5のようにキビキビとした旋回性や、軽快な操縦性のバランスは備わらない。しかし、独立懸架式のリアサスペンションが効果的に機能し、フランス車らしく、しっとり落ち着いた身のこなしを実現している。



ルノー4 E-テック・コンフォートレンジ・アイコニック（英国仕様）

ステアリングの反応は正確。狭い車線でも、ボディを導きやすいと感じるはず。コーナリングスピードも、控えめなタイヤから想像する以上に高い。

乗り心地や洗練性は格上のモデルに並ぶ

快適性も優れる。肉厚なタイヤが功を奏し、乗り心地や洗練性はミニ・カントリーマン・エレクトリックなど、1つ格上のモデルに並ぶほど。カーブが連続する郊外の道をしなやかに巡れ、大きめのうねりでも不要にボディが揺れることはない。

走行中の車内の静かさも、ライバルを凌駕する。ひと回り大きい、キアEV3を上回るほど。座り心地の良いシートと相まって、長距離を安楽に移動できるはず。家族の一員のように、毎日へ溶け込んでくれるだろう。



ルノー4 E-テック・コンフォートレンジ・アイコニック（英国仕様）

電費は、市街地中心なら9.0km/kWhまで伸び、460kmほど無充電で走れる計算になる。高速道路では、110km/hで巡航させて5.3km/kWhへ縮まった。その条件での航続距離は275km前後だが、このクラスのEVとして概ね期待通りといえる。

急速充電は、DCで最大100kW。実際に試してみても70kWを下回ることはなく、残量10％から90％へ回復させた平均は、74kWを記録した。

市場へ小さくないインパクト 素晴らしいルノー

価格は、ベーシックグレードのエボリューションで、英国では2万6995ポンド（約535万円）から。試乗車のアイコニックは、3万995ポンド（約614万円）へ上昇する。エアコンは、共通して高効率なヒートポンプ式が組まれる。

人気であろうミドルグレードのテクノの場合、ワイドなモニターパネルにアダプティブ・クルーズコントロール、パーキングセンサー、アンビエントライトなどが備わる。シートヒーターは、トップグレードのアイコニックだけの特権だ。



ルノー4 E-テック・コンフォートレンジ・アイコニック（英国仕様）

5の技術をベースに実用性を高め、コンパクトカーらしい遊び心を磨いた4。比較的お手頃な価格と相まって、欧州のEV市場へ小さくないインパクトを与えるだろう。

日常的な電費は褒められ、デジタル技術に不足はなく、フランス車らしい陽気な走りも魅力的。5より少し大きくお高い兄弟もまた、素晴らしいルノーだといっていい。

◯：5より遥かに優れる実用性 個性的なデザイン EVとしてはお手頃な価格 運転しやすく洗練された走り

△：電費は可もなく不可もなく 同価格帯のEVと比較すると、車内空間はやや狭め

ルノー4 E-テック・コンフォートレンジ・アイコニック（英国仕様）のスペック

英国価格：3万995ポンド（約614万円）

全長：4140mm

全幅：1800mm

全高：1570mm

最高速度：149km/h

0-100km/h加速：8.6秒

航続距離：293km（実測）

電費：5.6km/kWh（実測）

CO2排出量：−g/km

車両重量：1493kg（実測）

パワートレイン：永久磁石同期モーター

駆動用バッテリー：52.0kWh

急速充電能力：100kW（DC）

最高出力：150ps

最大トルク：24.9kg-m

ギアボックス：1速リダクション（前輪駆動）