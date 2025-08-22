“長崎の変” プロジェクトの猫のキャラクター『にゃーが』の着ぐるみが完成し、22日に県庁でお披露目されました。

（掛け声）

「せーの、にゃーが！」

子どもたちのかけ声で登場したのは『にゃーが』の着ぐるみです。

愛嬌たっぷり。人懐っこい笑顔で園児たちとダンスを披露しました。

（にゃーが）※代読であいさつ

「“長崎の変” のキャラクターの『にゃーが』だにゃん。きょうは『にゃーが』のために、たくさん集まってくれて、ありがとにゃん」

『にゃーが』は、長崎を元気にするため県が取り組む “長崎の変” プロジェクトのネコのキャラクターで、福山雅治さんがプロデュースしました。

大浦保育園の園児たちと一緒にダンスを披露し、早速 子どもたちのハートをキャッチしていました。

（子ども）

「かわいかった」

（子ども）

「ふわふわで気持ちよかった」

（県秘書広報戦略部 ながさきPR戦略課 井口 崇士 係長）

「見た目も可愛くて親しみやすいフォルムですので、『にゃーが』を見て、長崎県っていいなと好印象を持ってもらえるようになったらと思っている」

『にゃーが』は今後、県のSNSや県の内外のイベントに登場し、長崎の魅力を発信するということです。