電動クロスオーバーで復活したキャトル

傑作のイメージを巧みに継承し、クラスリーダー級の実力を与えたバッテリーEV、5（サンク）をリリースしたルノー。その勢いを加速するように、伝説的な4（キャトル）がクロスオーバーになって復活を果たした。

【画像】伝説の1台がクロスオーバーに ルノー4 E-テック

オリジナルの存在は、AUTOCARの読者ならご存知だろう。1961年から1994年の間に、北はアイルランドから南はマダガスカルで生産され、800万台以上が販売されている。その島国、マダガスカルでは今でもタクシーとして活躍している。



ルノー4 E-テック・コンフォートレンジ・アイコニック（英国仕様）

戦後復興のただ中にあったフランスでは、驚くほどの快適性と実用性を市民に提供。車内空間への影響を防ぐため、リアサスペンションはセミトレーリングアームの固定位置が左右で異なり、ホイールベースも違っていた。リアの開口部は、四角く巨大だった。

新しい4は、そこまで大胆な設計ではない。価格も、英国では約2万7000ポンド（約535万円）からと、クラス最安値ではない。それでも、部分的にはオリジナルの哲学を継承した、魅力的な電動コンパクトといえそうだ。

技術は5と共有 オリジナルを想起させる姿

プラットフォームは、ハッチバックの5と共有し、全長は222mm長い。ホイールベースが84mm伸び、残りは前後のオーバーハングに充てがわれている。肉厚なタイヤが組まれ、アウトドア感の漂う雰囲気でありつつ、オリジナルを想起させる見た目だろう。

フロントグリルは、フレーム部分がLEDで強調され、その内側へ円形のヘッドライトが収まる。ボディサイドには、補強用のリブが走る。リアピラー部分には、リズミカルな台形ウインドウ。パステルカラーが中心の多彩な塗装色も、悩める楽しさがある。



ルノー4 E-テック・コンフォートレンジ・アイコニック（英国仕様）

フロントサスペンションはクリオと共有し、リア側はマルチリンク式。駆動用バッテリーは液冷式のNMCユニットで、重量は300kgを切り、容量は52kWhがうたわれる。車重は計測したところ1493kgで、新しい5より32kgしか重くない。

遊び心が効いた内装デザインは強みの1つ

インテリアも、評判の良い5と共有する。オリジナルのように堅実質素というわけではないが、遊び心が効いたデザインで、ミニ・エースマンのように強みの1つを構成する。ルーフが大きく開くキャンバストップ仕様も、近日追加予定にある。

ダッシュボードの助手席上面にはリブが与えられ、ドアパネルには細かいチェック柄のクロス。絶妙にクラシカルな形状のシートや、アクセントカラーなど、細部までこだわりを感じさせる。クリスタル風のシフトセレクターには、ルノーのロゴが刻まれる。



ルノー4 E-テック・コンフォートレンジ・アイコニック（英国仕様）

エントリーグレードより上、英国ではテクノとアイコニックを指定すると、タッチモニターとメーターモニターが一体になった、ワイドなパネルがダッシュボード上に据えられる。表示は鮮明で、位置が低めで、圧迫感は小さい。

実際に押せるハードスイッチと、タッチモニターとのバランスも良好。エアコンの風量調整やラジオ選曲といった、日常的な操作が直感的に行える。

印象的なほど自然な運転姿勢 5より広い後席

AUTOCARとして評価したいのは、人間工学。シートは、形状から想像するほどサポート性が高いわけではないものの、運転姿勢は印象的なほど自然。座ってすぐ、リラックスできる。フロア下に駆動用バッテリーが敷かれているが、腰高感もない。

後席の空間は、ホイールベースが5より長いだけに広い。長時間でなければ、大人2名が快適に移動できる余裕はある。天井の内張りがえぐられ、可能な限り頭上空間は稼がれており、つま先もフロントシートの下へ滑り込ませられる。



ルノー4 E-テック・コンフォートレンジ・アイコニック（英国仕様）

荷室容量は375Lで、ハッチバックの5より3割以上広い。四角い開口部と、低い床面はオリジナルのよう。キアEV3は更に100L近く広いものの、4には便利な小物入れや布製ポケットが用意されている。充電ケーブルは、床下へ収納できる。

左ハンドル車の場合、助手席の背もたれを深く倒せ、長尺の荷物も余裕で飲み込める。ところが右ハンドル車は、この機能を得られないそうだ。

