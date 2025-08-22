記録的大雨で大きな被害が出た熊本市中央区の坪井地区。住民からは「川沿いに設置されているサイレンが鳴らなかったのではないか」という声があがっています。いったい何が起きていたのか取材しました。



熊本市中央区坪井の自動車学校。あたり一面が茶色く濁った水で覆われ、車の半分ほどが浸かっています。記録的大雨で多くの被害が出た坪井地区で聞かれたのが。



■坪井地区の住民

「ある程度の段階になったら警報を鳴らすか、そんなふうな仕組みだったらしいんですけれど多分鳴っていないと思う」

「この辺の人は全然警報鳴っていないから起きれていないんですよね」

Q警報が鳴っていれば？

「だいぶ違うと思います。車を動かせて荷物もちょっとあげられてって感じです」



坪井川沿いに設置されているサイレンの音が鳴らなかったのではないかという声です。河川の水位の上昇を知らせるサイレン。熊本市は必要な際、市役所から遠隔操作を行いサイレンを鳴らします。





熊本市は住民の声を受け22日、点検を行いました。その結果サイレンが鳴るモーターに異常はありませんでした。



■熊本市危機管理防災部・清田隆宏部長

「ご存知の通り、大変雨量が大きかったということ」



大雨でサイレンの音がかき消されてしまった可能性があるとしています。





Q今回サイレンが鳴ったのは何回ですか？

「今回はですね、1回になっております。（3段階のうち）最高レベルというところで鳴らしております。エリアメールとか、そういったところを発信する作業がありまして、そちらの方に職員が手をとられまして、そうするうちにみるみる水位が上昇したというところがあって、なかなか適切なタイミングでサイレンを鳴らすことができなかったというところで一回ということになりました」



熊本市の地域防災計画では河川が「氾濫注意水位」、「避難判断水位」、「氾濫危険水位」のそれぞれの段階に達するとサイレンを鳴らすことになっています。



今回の坪井地区のサイレンは最もレベルが高い「氾濫危険水位」だったため3回鳴らすはずでした。しかし予想以上の大雨で熊本市の対応が追いつかず、実際に鳴らしたのは1回のみでした。それも鳴らすべき時間より2時間30分遅れての対応だったのです。



■熊本市政策局・村上英丈危機管理監

「結果的にその3回鳴らせば浸水しなくて済んだ車もあるかもしれないというところが非常に言い訳きかないと思っていまして、今後これを教訓にしてきちんとサイレンを鳴らして聞こえるような形で鳴らすということが重要かなと思っていますので、対策を講じていきたい」



【スタジオ】

（永島由菜キャスター）

熊本市によりますと、川沿いで水位上昇を知らせるため河川沿いに設置されたサイレンは坪井川と井芹川に全部で7か所設置されています。今回は他にも、井芹川沿いの西区花園と島崎でサイレンを鳴らす時間がおよそ1時間40分遅れたということです。





熊本市は今後、今回のように予想を超える災害が起きた際も対応できる体制づくりや、音が聞こえやすいようにするためのサイレンの改善を検討したいということです。



私たち自身も大雨などの災害時に避難情報や地域の状況を知ることができる災害情報メールやLINEに登録しておくことも身を守るために有効です。詳しくは「熊本市災害情報メール」で検索してみてください。

