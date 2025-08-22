◆プロアマ交流戦 巨人３軍１―５中大（２２日・Ｇ球場）

２４年３月に左肘内側側副じん帯再建術（トミー・ジョン手術＝ＴＪ手術）を受けた巨人の石田隼都投手（２２）が、８回から３番手で登板。実戦復帰後４戦目で初となる２イニングを投げて２安打無失点。「２イニング目から結構疲れていて、腕が振れない感じがあった。自分では先発だと思っているので、間を空けてもう一回出力を上げられるように練習していければ。変化球はまだ全然決め切れていない。カウントを整えるのも真っすぐばっかりなので、それだと上（１軍）では通用しない」と、今後への課題を口にした。

リハビリ期間を共にした代木との情報交換を大切にしている。「（代木が）３軍で先に投げて、２軍に行ったりもしている。試合でどうだったとか、そういう経験を聞けているので良かった」。同学年で同じ左腕、互いにＴＪ手術を経験と共通点の多い二人は、切磋琢磨（せっさたくま）し、成長の糧としている。「焦っても仕方ない。（１０月の）フェニックスリーグでは先発で５、６イニングを投げられるようにやっていきたい」。残り約１か月のシーズンで、課題の克服に取り組む。