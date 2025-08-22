子どもの“無断侵入”で、隣人の花壇を割ってしまった…改めて謝罪に行く時の“正しい作法”とは【ママリ】

子どもが花壇を破損…改めて謝罪に行くとき、お詫びに何を選ぶ？

子供が近所の路地に無断で入り、塀の上にあった花壇を落として割ってしまいました。

夜報告をうけたので、取り敢えず手ぶらでしたがすぐに謝罪に伺がい、弁償の話をしましたがとても優しい対応で結構ですと言ってくださいました。



ただ私も弁償するつもりではいたので、菓子折りか商品券と思っているのですが、年配ご夫婦にはどういった物で、いくらが相場になるのでしょうか？



謝罪は昨日ですが、訪問できるのは日にちが数日空いても問題ないでしょうか？ 出典：

qa.mamari.jp

子どもが小学生にもなると友達と一緒に遊ぶことが増えますよね。近くの公園で遊ぶと言っていたものの、ときには大人の目の届かないところで遊んでいることもあるかもしれません。アプリ「ママリ」には、子どもが近所の路地に無断で入っており、そのお宅の花壇を壊してしまったとの声が届きました。夜にその報告を受け、ひとまず謝罪に行ったものの、改めてお詫びに行きたいと考えているようです。この記事ではママリに寄せられた声をご紹介します。

子どもから近所のお宅の花壇を落として壊してしまったと夜になってから報告を受けた投稿者さん。ひとまず、すぐに謝罪に向かい、相手側からは優しく対応を受けたとのこと。



とは言え、子どもがしてしまったことに対して弁償するつもりでいた投稿者さんは、改めて謝罪に伺う予定で、そのときにどのようなものを、またいくらくらいが相場なのか悩んでいるようです。

なるべく早く出向くべき！ママリに寄せられた声

こちらの投稿者さんの意見に関して、ママリにはできる限り早く謝罪に行くべきとの声が寄せられました。



謝罪するときに持参するものに関して、順番にご紹介します。

２０００円くらいの菓子折りでいいかと💡

持って行くのはできるだけ早くの方が誠意感じてもらえると思います（時間あくってことは優先順位低いってことなので） 出典：

qa.mamari.jp

相手がご年配のご夫婦ということもあり、謝罪の品をどうするか悩んでしまいますよね。寄せられた声の中には「2000円程度の菓子折りがちょうど良いのでは」という意見もありました。



大切なのは金額の大小ではなく、誠意をきちんと伝えること。そのためにも、日にちを空けず、なるべく早いタイミングでお渡しするのが望ましいとの意見です。



気持ちがこもった行動こそが、相手に誠実さを伝える一番の方法かもしれませんね。

菓子折りか、このご時世なのでお米2キロとか…(^^)

できれば1週間以内に訪問できたほうがいいかもしれないですね(^^)会うたびに何回も謝らなきゃいけなくて気まずくなりそうですし…。 出典：

qa.mamari.jp

謝罪の品については「菓子折りのほかに、お米を持っていくのも良いのでは」という声も寄せられていました。お米の高騰が続く今、お米をもらって困る人はいないはず。ご年配のご夫婦とあるので、2キロくらいがちょうど良さそうですね。



また、改めて謝罪に伺う場合は、できるだけ早い段階で行動することが大切だとの意見も。特に今回はご近所同士ということもあり、謝罪前に顔を合わせてしまうと気まずさが残ってしまいます。できれば1週間以内、なるべく早めに足を運べるといいかもしれません。

次に会ったときにお互い笑顔で会えるように

子どもがしたこととあって、相手側も優しく対応してくださったことでしょう。しかし、親としては子どもがしてしまったことを何とか形にして誠意を示したいものですよね。



投稿者さんは子どもから報告を受けてすぐに謝罪に行かれたとのことで、相手側のご夫婦ももう気にされていないかもしれません。それでも、お詫びの品を持って改めて謝罪をすることで、相手にもしっかり気持ちが伝わるはず。



近所に住まれているので、今後も顔を合わせるようなこともあるでしょう。そのときに、お互いに笑顔で顔を合わせられるように、できるだけ早く謝罪に行けると良いですね。

記事作成: kira_z07

（配信元: ママリ）