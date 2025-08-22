¥ñ¥Ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥ñ¥Ó¥¹ ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ö¥ê¥å¡¼ ÏÂÁÕ¡×¤òÃ®À¸¤ÇÄó¶¡¡Ä°û¤ßÈæ¤Ù¤ä¥Õ¡¼¥É¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤â³Ú¤·¤á¤¿»î°ûÂÎ¸³²ñ¥ê¥Ý¡¼¥È
¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ó¡¼¥ë¤Ï¡¢¥ñ¥Ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡ÖCREATIVE BREW¡×Âè9ÃÆ¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ñ¥Ó¥¹ ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ö¥ê¥å¡¼ ÏÂÁÕ(¤ï¤«¤Ê)¡×¤Î´Ì¾¦ÉÊ¤ò2025Ç¯9·î2Æü(²Ð)¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢Ã®¾¦ÉÊ¤òÆ±Æü¤è¤ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤³¤ì¤ËÀè¤¬¤±¡¢8·î22Æü¤è¤ê³«ºÅÃæ¤Î¥Ó¡¼¥ë¤Î½Ëº×¡Ö¥ñ¥Ó¥¹¥Ó¥¢¥Û¥ê¥Ç¡¼¡×(²ñ¾ì¡§·ÃÈæ¼÷¥¬¡¼¥Ç¥ó¥×¥ì¥¤¥¹)¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¾¦ÉÊ¤¬Ã®À¸¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÁ°Æü¤ËÅö¤¿¤ë8·î21Æü¤Ë¤ÏÀè¹ÔÂÎ¸³²ñ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¥Õ¡¼¥É¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤äÄÌ¾ï¤Î¥ñ¥Ó¥¹¥Ó¡¼¥ë¤È¤Î°û¤ßÈæ¤ÙÄó¶¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥ñ¥Ó¥¹¥Ó¥¢¥Û¥ê¥Ç¡¼¤Ç¡¢¤Ò¤ÈÂÁá¤¯¡Ö¥ñ¥Ó¥¹ ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ö¥ê¥å¡¼ ÏÂÁÕ¡×¤ò´®Ç½¤·¤è¤¦
¢£3¼ï¤Î¹ñ»º¥Û¥Ã¥×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¤ò¤Ò¤ÈÂÁá¤¯´®Ç½¡ª
¡ÖCREATIVE BREW¡×¤Ï¡¢¥ñ¥Ó¥¹¤Ç130Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿µ»½Ñ¤ÈÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³µÇ°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¿·¤¿¤Ê¥Ó¡¼¥ë¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ä³Ú¤·¤µ¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢ÆÈÁÏÅª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Î°ì¤Ä¡£¤½¤ÎÂè9ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥ñ¥Ó¥¹ ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ö¥ê¥å¡¼ ÏÂÁÕ¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¸¶ÎÁ¡¦¾úÂ¤µ»½Ñ¤Ø¤Î¾ðÇ®¤ò·ë½¸¤·¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¡¢¹ñ»º¥Û¥Ã¥×100%¤Î¥ñ¥Ó¥¹¥Ó¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ë¡£
Æ±¾¦ÉÊ¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¥Û¥Ã¥×¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ÇÍ¤ÎÅÁÅýÉÊ¼ï¤Ç¤¢¤ê¡¢¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¶ì¤ß¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ö¿®½£ÁáÀ¸¡×¡£ºÇ¹âµé¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ó¥¢¥í¥Þ¥Û¥Ã¥×¤ËÂ°¤¹¤ë¡¢¾åÉÊ¤Ç¥Ï¡¼¥Ð¥ë¤Ê¹á¤ê¤Î¡Ö¥ê¥È¥ë¥¹¥¿¡¼¡×¡£¤½¤·¤Æ2021Ç¯¤ËÉÊ¼ïÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¤Ç¥È¥í¥Ô¥«¥ë¤Ê¹á¤ê¤ÈÀ¤³¦ºÇ¹â¿å½à¤Î¥Á¥ª¡¼¥ë´ÞÎÌ¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ö¥Õ¥é¥Î¥Þ¥¸¥«¥ë¡×¤Î3¼ï¡£
¤³¤ì¤é¤Î¸ÄÀ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢3¼ï¤Î¥Û¥Ã¥×¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÅº²Ã¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÄ´À°¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥ñ¥Ó¥¹¹ÚÊì¡×¤ÇÈ¯¹Ú¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¿¼¤ß¤òÁý¤·¡¢¤è¤êÎÏ¶¯¤¯Í¥Èþ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¾ú¤·½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤âÀ®¸ù¡£¤Þ¤µ¤Ë¡È¿´¤òËþ¤¿¤¹»êÊ¡¤Î¤Ò¤È¤È¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¿·¾¦ÉÊ¡É¤È¤·¤Æ¡¢ÏÂÁÕ¤Ï¸½ºß¡¢Â¿ÊýÌÌ¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂÎ¸³²ñ¤ÎÁ°È¾¤Ë¤¢¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Ñ¡¼¥È¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ó¡¼¥ë ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉô ¥Ó¡¼¥ë¡õRTD »ö¶ÈÉô ¥ñ¥Ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¥°¥ë¡¼¥× ¥ñ¥Ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥É ¥Ö¥é¥ó¥É¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î²°æÂº»Ò¤µ¤ó¤È¡¢ ¥ñ¥Ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥É Chief Experience Brewer¤ÎÍÍ§Î¼ÂÀ¤µ¤ó¤¬ÅÐÃÅ¡£
¥ñ¥Ó¥¹¤Î130Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤Î²òÀâ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¡ÖCREATIVE BREW¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¡¢ÆüËÜ¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ó¡¼¥ë¤ÎÀè¶î¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¹ñ»º¥Û¥Ã¥×¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤Ê¤É¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¸åÈ¾¤ËÅö¤¿¤ë¡ÈÀè¹ÔÂÎ¸³¡É¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÏÂÁÕ¤ÈÄÌ¾ï¤Î¥ñ¥Ó¥¹¥Ó¡¼¥ë¤Î°û¤ßÈæ¤Ù¡×¡ÖÏÂÁÕ¤Ë¹ç¤¦¥Õ¡¼¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤Î¿©¤Ù¹ç¤ï¤»¡×¡ÖÆÃÊÌ»£±Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬Å¸³«¡£ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤Î¤Û¤«¡¢¾·ÂÔµÒ¤âÂçÀª¶î¤±¤Ä¤±¡¢¥ª¡¼¥×¥óÁ°Æü¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢²ñ¾ì¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÆ±²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡¢ÍÍ§¤µ¤ó¤È²°æ¤µ¤ó¤Ë²þ¤á¤Æ¡Ö¥ñ¥Ó¥¹ ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ö¥ê¥å¡¼ ÏÂÁÕ¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¡¦ÆÃÄ§¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢°Ê²¼¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡£
¡ÚÍÍ§Î¼ÂÀ¡Û¤ä¤Ï¤êÏÂÁÕ¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¥ñ¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¹ñ»º¥Û¥Ã¥×100¡ó¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¯ÉÊ¼ïÅÐÏ¿¤·¤¿¡Ö¥Õ¥é¥Î¥Þ¥¸¥«¥ë¡×¤Ï¡¢²æ¡¹¤È¤·¤Æ¤â¡È¹ñ»º¥Û¥Ã¥×¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦Â¸ºß¡É¤È¤·¤Æ¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤ë¿·ÉÊ¼ï¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ËÜ¾¦ÉÊ¤òÄÌ¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¡ÈÎÏ¶¯¤¯Í¥Èþ¤ÊÌ£¤ï¤¤¡É¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²°æÂº»Ò¡ÛÍÍ§¤Î²óÅú¤È½ÅÊ£¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ñ»º¥Û¥Ã¥×100¡ó¤Î¥Ó¡¼¥ëÂ¤¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥ñ¥Ó¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Þ¤µ¤ËÄ©Àï¤Ç¤·¤¿¡£ÏÂÁÕ¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¥Û¥Ã¥×¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤ó¤À¡×¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÂÎ¸³¤Î¾ì¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡Ö¥ñ¥Ó¥¹¥Ó¥¢¥Û¥ê¥Ç¡¼¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢´ü´ÖÃæ¤Ë¤ÏÂçÀª¤ÎÊý¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö¥ñ¥Ó¥¹¥Ó¥¢¥Û¥ê¥Ç¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ñ¥Ó¥¹¥Ó¡¼¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¥ñ¥Ó¥¹ ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¡Ö¥ñ¥Ó¥¹ ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¨¡¼¥ë¡×¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥ñ¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¡£¤Þ¤¿Æ±¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢·ÃÈæ¼÷¥¨¥ê¥¢¤Î¿Íµ¤°û¿©Å¹¤¬¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤ò½ÐÅ¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ñ¥Ó¥¹¥Ó¡¼¥ë¤Ë¹ç¤¦¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÁÍý¤âÌ£¤ï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï²ñ¾ì¤Þ¤ÇÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¡Ö¥ñ¥Ó¥¹ ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ö¥ê¥å¡¼ ÏÂÁÕ¡×¤ÈÀäÉÊ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥Õ¡¼¥É¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á¥½¥à¥¿¥àÅÄ°æ
¢¨20ºÐÌ¤Ëþ¤Î¼Ô¤Î°û¼ò¤ÏË¡Î§¤Ç¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
