【義妹の子が地獄製造機】関係ない？「ずっと味方でいてくれてありがとう」＜第22話＞#4コマ母道場
もし家族が自分の身近な人とトラブルになったら、間違っていることでも家族の味方をしますか？ それともなにが起こったかを考慮して、正しいと思うほうの味方をしますか？ たとえば自分の子どもが悪いことをしたとき、悪いとわかっているうえでかばう人と、子どもに罪を償わせようとする人がいます。みなさんは、どちらでしょうか。
第22話 ずっと味方でいてくれた
【編集部コメント】
サトミちゃんはマキちゃんがレイナちゃんのイトコだと知っても、レイナちゃんとマキちゃんは別物だと考えました。今まで自分のためにいろいろとレイナちゃんが心配してくれたことはわかっているし、誰も味方がいないなか、レイナちゃんの存在はサトミちゃんの中でとても大きなものだったのです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
