【8.22日本ハムーソフトバンク戦ハイライト】
2025年8月22日 20時22分
西スポWEB otto!

談笑する日本ハム・松本剛（右）と有原（撮影・柿森英典）笑顔を見せる今宮（撮影・柿森英典）言葉を交わす周東（右）と佐藤直（撮影・柿森英典）体をほぐす前田悠（撮影・安藤由華）笑顔を見せるモイネロ（撮影・安藤由華）軽快な動きを見せる柳町（撮影・柿森英典）先発し力投する松本晴（撮影・柿森英典）２回１死、右越えに先制本塁打を放つ中村（撮影・柿森英典）２回１死、右越えに先制本塁打を放つ中村（撮影・安藤由華）２回２死、右中間に本塁打を放つ今宮（撮影・柿森英典）２回２死、右中間に本塁打を放つ今宮（撮影・柿森英典）３回２死二、三塁、遊ゴロに倒れる山川（撮影・安藤由華）６回無死、左中間に二塁打を放つ近藤（撮影・柿森英典） ６回２死三塁、同点の左前適時打を放つ牧原大（撮影・柿森英典） ６回２死三塁、同点の左前適時打を放ち、ガッツポーズする牧原大（撮影・柿森英典） ２番手でマウンドに上がるヘルナンデス（撮影・柿森英典）

通算100号達成のソフトバンク今宮健太 「まだまだ通過点」 通算400犠打までは残り「2」 ソフトバンク今宮健太が通算100号達成 日本ハム北山亘基から右翼へ2号ソロ ソフトバンク中村晃が先制の2号ソロ 今季は日本ハム北山亘基に対して10打数5安打